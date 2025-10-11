Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Gottlieb Daimler

1885-ben született a Reitwagen, a motorkerékpárok őse

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach belső égésű motorjának tesztjárműve volt a Reitwagen. A motorkerékpár-felépítésnél lehet a legkönnyebben hozzáférni az erőforráshoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gottlieb DaimlerPetroleum ReitwagenveteránWilhelm Maybachautós hírmotorkerékpár

A Daimler-Benz névadói a kor számos más feltalálójával egyszerre dolgoztak belső égésű motorral szerelt járműveiken, nevük azért is vonult be a történelemkönyvekbe, mert találmányukat le is védték a szabadalmi hivatalban, így hivatalosan is datálni lehet őket. Karl Benz 1885-ben építette meg a Patent-Motorwagen nevű háromkerekű konstrukcióját, de csak 1886 januárjában szabadalmaztatta, Gottlieb Daimler már 1885. augusztus 29-én levédte a Petroleum Reitwagen, azaz petróleumos lovaglókocsi nevű kétkerekű (+két rugózott támasztókerék) konstrukcióját, ezzel megszületett a motorkerékpár.

A motorkerékpár ősének számító Reitwagen utánzata a Mercedes-Benz Múzeum előtt.
A motorkerékpár ősének számító eredeti Reitwagen 1903-ban elpusztult, a Mercedes-Benz gyűjteményben egy replika látható
Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Utóbbiakra azért volt szükség, mert a futómű-geometriánál nem használták az akkor a biciklik miatt már jól ismert utánfutást, így meglehetősen instabil volt a szerkezet, ami tulajdonképpen fejlesztéshez szánt mobil laboratórium volt. A Reitwagen megépítését a Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach által közösen kifejlesztett gyorsjárású (600, később 900/perc maximális fordulatszám) petróleummotor tette lehetővé, amit a brit Watson által kifejlesztett forrócsöves gyújtás tett lehetővé. A kétkerekűvel akarták tesztelni a konstrukció életképességét közúti járművekben – így lehetett a legkönnyebben hozzáférni a motorhoz a javítások/módosítások esetén.

Daimler Reitwagen von 1885, kolorierte technische Zeichnung. (Fotosignatur der Mercedes-Benz Classic Archive: B42884) Daimler riding carriage from 1885, coloured technical drawing. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archives: B42884)
Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az első hosszabb próbaúton kigyulladt a motorkerékpár nyerge

Azért tekintik a motorkerékpárok ősének Gottlieb Daimler konstrukcióját, mert az volt az első, ami már belső égésű motort használt, korábban gőzgép-hajtású kétkerekűek készültek, amelyek a külső égés miatt meglehetősen veszélyesek voltak. Az 1884-es konstrukciós rajzokhoz képest a ténylegesen megépített Petroleum Reitwagen egyszerűbb kormányzást kapott. A 264 köbcentis egyhengeres teljesítménye 0,5 LE 600/perces fordulaton, ami 11 km/órás csúcssebességet tett lehetővé. Első útjára 1885. november 18-án került sor, amikor Daimler 17 éves fia, Paul Cannstattból Untertürkheimba hajtott vele. Ekkor a nyereg kigyulladt az alatta elhelyezett forrócsöves gyújtás miatt, az itt szerzett tapasztalatok alapján az egyszerű szíjhajtást lecserélték olyanra, amelynél fogaskoszorú került a hátsó kerékre – így a szíjhajtás (a fogaskerékhez kapcsolódó) hátsó kerekének módosításával könnyen tudták az áttételezést variálni.

Daimler Reitwagen von 1885. Strichzeichnung. (Fotosignatur der Mercedes-Benz Classic Archive: 94230) Daimler riding carriage from 1885. Line drawing. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 94230)
A gyorsjárású belső égésű motor tesztelésére készült a Reitwagen
Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

1886-ban véget ért a Reitwagen szolgálata, ezt követően már négykerekű járművekben, hajókban és repülőgépekben tesztelte Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach az erőforrásukat. Az eredeti Petroleum Reitwagen elpusztult a Daimler-Motoren-Gesellschaft cannstatti telephelyén 1903-ban pusztító tűzben, de több replika is készült az évek során – ilyen látható a Mercedes-Benz Múzeumban is. Az utánzatok között van, ami nagyobb, mint az eredeti, illetve az is változik, hogy melyik formában (szíjhajtás vagy váltó) építették meg azokat.
 

25C0109_001
25C0109_002
25C0109_003
25C0109_004
25C0109_005
25C0109_006
25C0109_007
25C0109_008
25C0109_009
25C0109_010
25C0109_011
25C0109_012
25C0109_014
25C0109_015
25C0109_016
25C0109_017
25C0109_018
25C0109_019
10C952_02
25C0042_003
24C0135_006
09C1125_1_025
10C169_10
1318390
1318388
1318389
1318387
10C169_03
A92F110
CL0103
CL0106
48253
1318400
1318403
1318402
1318405
1318407
1318586
1318588
1318589
1318590
1318591
Galéria: 1885 Reitwagen
Fotó: Mercedes-Benz
1/42
1885 Reitwagen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!