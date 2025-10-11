1885-ben született a Reitwagen, a motorkerékpárok őse

A Daimler-Benz névadói a kor számos más feltalálójával egyszerre dolgoztak belső égésű motorral szerelt járműveiken, nevük azért is vonult be a történelemkönyvekbe, mert találmányukat le is védték a szabadalmi hivatalban, így hivatalosan is datálni lehet őket. Karl Benz 1885-ben építette meg a Patent-Motorwagen nevű háromkerekű konstrukcióját, de csak 1886 januárjában szabadalmaztatta, Gottlieb Daimler már 1885. augusztus 29-én levédte a Petroleum Reitwagen, azaz petróleumos lovaglókocsi nevű kétkerekű (+két rugózott támasztókerék) konstrukcióját, ezzel megszületett a motorkerékpár.

A motorkerékpár ősének számító eredeti Reitwagen 1903-ban elpusztult, a Mercedes-Benz gyűjteményben egy replika látható

Fotó: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Utóbbiakra azért volt szükség, mert a futómű-geometriánál nem használták az akkor a biciklik miatt már jól ismert utánfutást, így meglehetősen instabil volt a szerkezet, ami tulajdonképpen fejlesztéshez szánt mobil laboratórium volt. A Reitwagen megépítését a Gottlieb Daimler és Wilhelm Maybach által közösen kifejlesztett gyorsjárású (600, később 900/perc maximális fordulatszám) petróleummotor tette lehetővé, amit a brit Watson által kifejlesztett forrócsöves gyújtás tett lehetővé. A kétkerekűvel akarták tesztelni a konstrukció életképességét közúti járművekben – így lehetett a legkönnyebben hozzáférni a motorhoz a javítások/módosítások esetén.

Az első hosszabb próbaúton kigyulladt a motorkerékpár nyerge

Azért tekintik a motorkerékpárok ősének Gottlieb Daimler konstrukcióját, mert az volt az első, ami már belső égésű motort használt, korábban gőzgép-hajtású kétkerekűek készültek, amelyek a külső égés miatt meglehetősen veszélyesek voltak. Az 1884-es konstrukciós rajzokhoz képest a ténylegesen megépített Petroleum Reitwagen egyszerűbb kormányzást kapott. A 264 köbcentis egyhengeres teljesítménye 0,5 LE 600/perces fordulaton, ami 11 km/órás csúcssebességet tett lehetővé. Első útjára 1885. november 18-án került sor, amikor Daimler 17 éves fia, Paul Cannstattból Untertürkheimba hajtott vele. Ekkor a nyereg kigyulladt az alatta elhelyezett forrócsöves gyújtás miatt, az itt szerzett tapasztalatok alapján az egyszerű szíjhajtást lecserélték olyanra, amelynél fogaskoszorú került a hátsó kerékre – így a szíjhajtás (a fogaskerékhez kapcsolódó) hátsó kerekének módosításával könnyen tudták az áttételezést variálni.