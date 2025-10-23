Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy mondattal földbe döngölte Magyar Péter háborús menetét

Fontos

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

autós hír

Egykerekezni próbált a motoros, nézni is fáj, mit művelt magával - videó

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közúton próbált trükközni, azonnal megbánta. A motoros végül egy villanyoszloppal találkozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírbalesetmotorosvillanyoszlop

Kiváló motoros képességeit próbálta bemutatni egy férfi azzal, hogy egykerekezni próbált egy közúton, miközben az ismerősei videózták. Nos, nem egészen úgy sült el a mutatvány, ahogyan elképzelte.

Az egykerekezés kezdettől fogva kudarcra volt ítélve, a férfi lényegében csak rohant a motorja után. Már majdnem vissza is nyerte felette az uralmát, amikor pechjére jött egy villanyoszlop. A videó feltöltője nem részletezte, mennyire sérült meg a motoros, sisakkal valószínűleg jobban járt volna.

Videón a motoros és a villanyoszlop találkozása:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!