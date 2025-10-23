Egykerekezni próbált a motoros, nézni is fáj, mit művelt magával - videó

Kiváló motoros képességeit próbálta bemutatni egy férfi azzal, hogy egykerekezni próbált egy közúton, miközben az ismerősei videózták. Nos, nem egészen úgy sült el a mutatvány, ahogyan elképzelte.

Az egykerekezés kezdettől fogva kudarcra volt ítélve, a férfi lényegében csak rohant a motorja után. Már majdnem vissza is nyerte felette az uralmát, amikor pechjére jött egy villanyoszlop. A videó feltöltője nem részletezte, mennyire sérült meg a motoros, sisakkal valószínűleg jobban járt volna.

Videón a motoros és a villanyoszlop találkozása: