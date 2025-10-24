Hírlevél

autós hír

Sokkoló videó, menet közben dőlt rá a motorosokra egy fa

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
A lehető legrosszabb időzítéssel dőlt ki egy fa. Szerencsére nem sérültek meg az éppen arra járó motorosok.
Motorosok közlekedtek szabályosan egy országúton, amikor egyik pillanatról a másikra az aszfalton találták magukat. Ennek oka egy fa volt, amely a lehető legrosszabb pillanatban dőlt ki.

A motor két utasa több métert csúszott, de szerencséjükre nem sérültek meg súlyosan. A térfigyelő kamera felvételét elnézve szinte vidáman vették tudomásul, hogy mi történt velük.

Videón a motorosok esése:

 

