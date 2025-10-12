Miközben a szocialista autókat hajtottuk, máshol döbbenetes technikai megoldásokat fejlesztettek

A mai új autók közül kis túlzással az lóg ki, amelynek műszerfala hagyományos, analóg műszercsoportot vonultat fel: a képernyők teljesen megváltoztatták a járművek utasterét. Azonban volt idő, amikor az analóg óráktól eltérő berendezés egyenesen futurisztikusnak számított. Az Autó-Motor 1983-as cikke azért is érdekes, mert bemutatja a 80-as években nagyon modernnek számító műszerfalakat, illetve az akkoriban fejlesztés alatt álló extrákat. Az írásban szereplő fejlesztések szinte kivétel meghonosodtak az autógyártásban!

A Renault digitális műszerfala és a Nissan navigációja is hatalmas újdonságnak számítottak

Fotó: Autó-Motor

A műszerfal, amely extrémnek számított a 80-as években

A Renault 11 típus csúcsát az Electronic jelzésű kocsi jelenti. A modellbe elektronikus műszerfal, beszédszintetizátor és Hi-Fi berendezés került beépítésre. Az analóg (mutatóval történő) kijelző rendszert a digitális, folyadékkristályos kijelzés váltotta fel. A műszerfal jól áttekinthető elrendezése, valamint az alkalmazott színek megkönnyítik a leolvasást. A több funkciót is betöltő kijelzők minden, a jármű jó működéséhez szükséges információt mutatják. A kijelzők bármikor az érintésre működő gombokkal átkapcsolhatók. Üzemmódjuktól függetlenül minden hibát vagy tévedést azonnal jeleznek. Ezt a vizuális riasztást megerősíti egy, a beszédszintetizátorból származó hangos utasítás is. A berendezést mikroprocesszorral vezényelt elektronikus rendszer működteti, amelyben az utasításokat mesterséges beszéddé alakítják. A hangot a műszerfalba beépített kis hangszóró továbbítja. A közölt információk három félék lehetnek: — A hajtóműre vagy a sebességre vonatkozó riasztójelzések, amelyeket egy tanács követ. — Mulasztásokkal kapcsolatos figyelmeztető jelzések, amelyek nem igényelnek azonnali leállást. Ezeket gyakran javaslat vagy dicséret követi. — Feledékenységre utaló megjegyzések, például: „A jobb hátsó ajtó rosszul van becsukva.” A mesterséges beszéd alkalmazása azért különösen hatásos, mert a hangjelzések sajátosak, a rendellenesség természetét világosan azonosítani lehet, az autóvezetés közvetlen tennivalóira mutat rá, és tanácsot ad a hatásos beavatkozásra. A hangos és képi információk gazdagsága így a biztonság elemévé válik. Mivel a vezető tudja, hogy azonnal és elkerülhetetlenül értesül minden rendellenességről, teljes figyelmét a forgalomra összpontosíthatja, ami a biztonságának további növekedését segíti elő. Az elektronikus műszerfal, valamint a beszéddel történő jelzések együttes alkalmazása az autóvezetés szellemi megterhelésének csökkenéséhez, nyugalmának megőrzéséhez is vezet. Az előző hangszintetizátor berendezést kiegészítő, 4x20 watt teljesítményű erősítő minden szempontból megfelel egy belső Hi-Fi láncnak. A hat hangszóró (2 nagy teljesítményű a műszerfal alatt, 2 közepes a hátsó ülés mögött, 2 kisebb pedig az első ajtókba építve) magas minőségű hanghatást biztosít. A berendezés szabályozó egysége a volán közelében van elhelyezve, így a vezető kezelheti anélkül, hogy figyelmét elvonná a forgalomról. A beszédszintetizátor utasításai a rádió vagy magnó hallgatását automatikusan megszakítják.