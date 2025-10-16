Nem elég a BYD-nek a magyar és a török gyár, egy harmadikat is épít Európában

Noha már saját hajóflottával is rendelkezik a BYD, amelynek segítségével megtalálta a módját az EU-s piacot védő vámok elkerülésének, azonban a kínai gyártó függetleníteni akarja térhódítását a globális hatásoktól, ezért már a harmadik európai gyárát tervezi. Szegeden és a török Manisában még zajlik az autógyárak építése, amelyek a hírek szerint még az idén megkezdik a működésüket, azonban már egy harmadik gyártóbázis felépítésén dolgoznak a háttérben.

Október 10-én ünnepelték Brazíliában a 14. milliomodik BYD elkészültét

Fotó: BYD

A BYD az olcsó munka- és energiaköltség miatt döntött Spanyolország mellett

Spanyol értesülések szerint már eldöntött, hogy az ő országukban épül fel a gyár – anno a spanyol kormányzat tartózkodott a kínai autókra kivetett védővámokról való szavazáson –, amelynek még keresik a pontos helyszínét. A BYD-nál a spanyol és portugál piacokért felelős vezető, Alberto de Aza azt nyilatkozta, hogy Spanyolország ideális lehetőség az európai termelés bővítésére, mert fejlett az ipari infrastruktúra és a többi országhoz képest alacsonyabbak a munka- és energiaköltségek. Németország például ez utóbbiak miatt esett ki a döntéshozatali eljárás során. A hírek szerint még az év vége előtt lesz bejelentés a harmadik európai BYD autógyárral kapcsolatban. A kínálat- és a kereskedőhálózat bővítésének köszönhetően 2025 első nyolc hónapjában a BYD 280%-kal növelte értékesítését az EU területén.