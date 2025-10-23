Annyira hazafias a Német Év Autója szavazás, hogy annak a nevét angolul írják, ezek után nem szabad azon csodálkozni, hogy a 2026-os German Car of the Year címet nem német autó fogja elnyerni. Kihirdették az utolsó fordulóba jutott, a saját kategóriájukat megnyerő autók listáját, amelyek közül kiválasztják majd a legjobbat – amelyet november 17-én hirdetnek ki, miután egy kétnapos tesztelésen a zsűritagok kialakítják végső véleményüket.

A Német Év Autója szavazáson nem került német autó a legjobbak közé

Fotó: GCOTY

Itt Német Év Autója díjra esélyes autók listája:

German Budget Car of the Year 2026: Dacia Bigster

German Compact Car of the Year 2026: Škoda Elroq

German Premium Car of the Year 2026: Hyundai Ioniq 9

German Luxury Car of the Year 2026: Cadillac Vistiq

German Performance Car of the Year 2026: Lucid Air Sapphire

Csak az olcsó kategóriában tudott nyerni belső égésű motorral szerelt autó, egyébként a villanyautókat részesítették előnyben a szavazáson. Nemcsak a német autók hiányoznak a listáról, de az európaiak is kisebbségben vannak a román és cseh versenyzővel, a prémium, luxus és sportmodell kategóriában dél-koreai és az Egyesült Államokból származó autók diadalmaskodtak. A 40 tagú zsűriből egyébként csak 21-es jönnek Németországból, a többiek más európai országból származó autós újságírók, akik az utóbbi 12 hónapban piacra dobott autók közül választhattak.

