Idén már öt kategóriában osztottak ki díjakat, de így se sikerült német autó a legjobbak közé. A Német Év Autója szavazáson román, cseh, koreai és két USA-beli autó győzött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
German Budget Car of the Year 2026Németországautós hírév autója

Annyira hazafias a Német Év Autója szavazás, hogy annak a nevét angolul írják, ezek után nem szabad azon csodálkozni, hogy a 2026-os German Car of the Year címet nem német autó fogja elnyerni. Kihirdették az utolsó fordulóba jutott, a saját kategóriájukat megnyerő autók listáját, amelyek közül kiválasztják majd a legjobbat – amelyet november 17-én hirdetnek ki, miután egy kétnapos tesztelésen a zsűritagok kialakítják végső véleményüket.

A Német Év Autója szavazáson kategóriagyőztes autók parkolnak egymás mellett.
A Német Év Autója szavazáson nem került német autó a legjobbak közé
Fotó: GCOTY

Itt Német Év Autója díjra esélyes autók listája:

Csak az olcsó kategóriában tudott nyerni belső égésű motorral szerelt autó, egyébként a villanyautókat részesítették előnyben a szavazáson. Nemcsak a német autók hiányoznak a listáról, de az európaiak is kisebbségben vannak a román és cseh versenyzővel, a prémium, luxus és sportmodell kategóriában dél-koreai és az Egyesült Államokból származó autók diadalmaskodtak. A 40 tagú zsűriből egyébként csak 21-es jönnek Németországból, a többiek más európai országból származó autós újságírók, akik az utóbbi 12 hónapban piacra dobott autók közül választhattak.
 

 

