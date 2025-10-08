Döbbenet, ez a Nissan-újdonság nem más, mint egy átmárkázott Dacia!

A túlélésért küzd a Nissan márka, több gyárát és formatervező-központját is bezárja, több ezer munkahelyet építenek le, eladják a focicsapatukat, és 3000 mérnök – azokról a projektekről vezérelték át őket, amelyek 2027 áprilisa után végződtek – különféle költségcsökkentő megoldásokon töri a fejét főmunkaidőben. Ilyenkor jól jön a korábbi összezörrenések ellenére még mindig meglévő szövetség, amelynek jóvoltából tudják bővíteni az indiai kínálatukat.

Egyedi a Nissan Tekton világítása, de az új orr mögött a Dacia Duster rejtőzik

Fotó: Nissan

A legendás Patrol megjelenését örökli a Nissan Tekton

Jelenleg két szabadidő-autót forgalmaz a Nissan Indiában, a Magnite a kis, az X-Trail a középkategóriában szerepel; e kettő közötti űrt tölti be 2026 tavaszától a Tekton. Utóbbiról váltig állítják, hogy a legendás Patrol terepjáró inspirálta a megjelenését, de európai szemnek nyilvánvaló, hogy egy átmárkázott Dacia Dusterről van szó. Na jó, a márkajelzések mellett még az orr megjelenését is átalakítják azzal, hogy világító csíkkal kötik össze a fényszórókat, és az első oldalajtókra a Himalája hegységre emlékeztető motívum kerül a tükrök alatt.

Azért kell a jövő tavaszig várni a Nissan Tekton forgalmazásával, mert azt a japánok saját maguknak gyártják majd a Chennai-ban lévő gyárukban, illetve exportálni is fogják az autót néhány környékbeli – jobbkormányos – piacra. Arról még nincs hír, milyen motorral gyártják majd az Indára szabott Dacia Dustert.

