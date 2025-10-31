Feltámad az egykoron világhírű spanyol autómárka!

Másfél évtized után támad fel a spanyol Santana márka, amely 1958-tól gyártott Land Rovereket, majd ezt a konstrukciót saját maga fejlesztette tovább (ennek köszönhetjük az Iveco Massif-ot), 1983-2009 között a Suzuki volt a partner, majd 2011-ben bezárták a Linaresben található gyárat, mert a tulajdonos tartományi kormányzat nem tudott partnert szerezni az üzemeltetéshez. Ez idén tavasszal változott meg, amikor a Dongfeng-Nissan vegyesvállalat jelentkezett be partnernek, most pedig bemutatták az első modellt, amit Spanyolországban gyártanak.

Kínában fejlesztették ki a Nissan legújabb pickupját, amely spanyol gyártásból, Santana néven érkezik meg Európába

Dízel- vagy plug-in hibrid hajtás közül választhat a Santana-Nissan vásárlója

A Santana 400D illetve 400PHEV néven forgalmazott pickup megfelel a Kínában Nissan Frontier Pro néven forgalmazott haszonjárműnek, a márkanéven kívül még új első lökhárítót is adtak neki – a dízelnél szélesebb a hűtőrács, a plug-in hibrid hajtásnál méretesebb az alsó ezüstszürke betét. Méret tekintetében megfelel az átlag európai pickupnak a Santana 400-as, hossza 5494 mm, szélessége 1960 mm, magassága 1950 mm, a hasmagasság 240 mm. Az első terepszög 31º, a rámpaszög 39,5º, a hátsó terepszög 26º, a gázlómélység 800 mm. Hajtástól függetlenül 800 kg a terhelhetőség, a vontatási kapacitás 3,2 tonna.

120 km-es elektromos hatótávolságot ígér a plug-in változat

A Santana 400D motorterében az Iveco-tól licencelt, Kínában gyártott 2,3 literes turbódízel dolgozik 190 LE/500 Nm teljesítménnyel. Itt hatfokozatú kézi kapcsolású vagy nyolcfokozatú automatikus lehet a váltó, az összkerékhajtás kapcsolható, opciós a zárható hátsó differenciál, a fékezéses differenciálzárak szériában járnak. A Santana 400PHEV esetén 1,5-ös turbómotor és villanymotor szállítja a 429 LE/800 Nm rendszerteljesítményt, a 32 kWh kapacitású akkumulátorral 120 km az elektromos hatótávolság. A váltó itt nyolcfokozatú automatikus.

A központi érintőképernyő 14,6 colos képátlójú, itt jelenik meg az 540º-os kamera képe is – nem csak körben, de memóriából „lefelé” is néz a rendszer, és egyébként is a pickupok kategóriájában mifelénk szokatlan extrákat kínálnak. A Santana Kínából küldött készletekből szereli össze a pickupokat, első körben az Ibériai félszigeten és Olaszországban lépnek piacra, már 30 márkakereskedővel kötöttek szerződést, 2026-ban 3000 példány eladása a cél. 2027-ben aztán megkezdik a terjeszkedést észak felé, a kereskedőhálózat mellett a modellkínálatot is bővíteni fogják.