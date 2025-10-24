Érdekli évi 3000 ingyen kilométer?

A hagyományos gyártók közül a Nissan foglalkozik a legrégebb ideje a villanyautókkal, fejlesztőmérnökei találták ki az Ao-Solar Extender nevű hatótávnövelőt. Ez lényegében a tetőre szerelt napelemet jelent, amely kap még egy előre kinyúló toldatot is, amivel álló helyzetben lehet megnövelni a napelem felületét, magát a dobozt aerodinamikailag optimalizálták. A prototípus a Sakura kei-kategóriás villanyautóra szerelve debütál a Japan Mobility Show kiállításon.

Időjárástól függően 50-500 W energiát tud termelni a Nissan által kifejlesztett Ao-solar napelem

Fotó: NISSAN DESIGN / Nissan

Évi 3000 km megtételére elég a Nissan Ao-Solar által megtermelt energia

A Nissan számításai szerint normál időjárás esetén, tehát felhős éggel és esős időszakokkal is számolva évi 3000 km megtételére elegendő energiát tud termelni a napelemes hatótávnövelő. De ez még nem minden, hiszen az előre kihúzható toldat árnyékolja a szélvédőt, ezáltal csökkenti az utastér felmelegedését és annak hűtési igényét, ami további extra kilométereket jelent a használónak. A toldat egyébként automatikus becsukódik erős szél esetén. Azt nem árulta el a Nissan, mikor kerülhet sorozatgyártásba az Ao-Solar Extender nevű napelemes hatótávnövelő, ami az új Leaf vagy épp az Ariya hasznos kegészítője lehet.