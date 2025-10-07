Elképesztő bírságot szabtak ki hat olajcégre

Az olasz ACGM (Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercado) versenyhatóság egy bejelentés után vizsgálatot olajcégek ellen. 2020. januárja és 2023. június 30 között a benzinbe kötelezően bekeverésre kerülő bio-komponens (etanol) árát a vizsgált időszak alatt kb. 20 euró/m3-ről kb. 60 euró/m3-re emelték a gyanúsított cégek, ami hatással volt a benzin fogyasztói árára is. Párhuzamosan történt az érintett cégeknél az áremelés, ami arra utal, hogy összebeszéltek a vállalkozások. A nyomozás eredményeként az ACGM összesen 936 659 087 euró, azaz 363 milliárd Ft-ot szabott ki az érintett olajtársaságokra.

A benzinbe kevert biokomponens árát manipulálták az olasz versenyhatóság döntése szerint az érintett olajcégek

Az olajcégek közül az Eni (korábban Agip) kapta a legnagyobb büntetést

A nyomozás nyolc cég ellen indult, ezek közül az Iplom és a Repsol nem kapott bírságot, a hat érintett cég pedig a piaci súlyuknak megfelelően fizethetnek büntetést. Az árkartellt segítette, hogy a szakmai Staffetta Quotidiana kiadványban a bio-komponens árát nyilvánosságra hozták, az információt az Eni (korábban Agip) küldte meg a lapnak. Az Eni tagadja, hogy árkartell történt, bíróságon próbálja érvényteleníteni az ACGM döntését, a többi érintett is jogi lépéseket fontolgat.

Az olajcégekre kiszabott bírságok: