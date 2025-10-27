Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Omoda 4

Sztárként lép be Magyarországra a vadonatúj Omoda 4 – fiataloknak szánt szuperautós fícsörökkel!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jövőre érkezik Európába a kínaiak belépőmodellje. Futurisztikus megjelenést kap az Omoda 4-es kis kategóriás SUV.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Omoda 4elektromos autókautós hírChery

Kompakt szabadidő-autókkal kezdett hazánkban a kínai Chery konszernhez tartozó Omoda és Jaecoo márka, és azokkal rögtön az eladási listák elejére ugrott. Jövőre további térnyerés várható azáltal, hogy piacra dobják az Omoda 4-es belépőmodellt, amivel a kis kategóriás szabadidő-autók között akarnak hódítani.

Az Omoda 4 a Kínában megtartott világpremieren a színpadon.
Élesebb lesz a kis kategóriás Omoda 4 megjelenése, a fiatalokra céloznak ezzel a modellel
Fotó: Omoda

Benzin- és villanymotorral is megvásárolható lesz az Omoda 4

Kínában a Chery User Summit-on mutatták meg az új modell sorozatgyártású változatát, amelynél a fiatalabb vásárlókra céloznak az élesebb vonalvezetéssel. Az óriási központi érintőképernyő mellett és egy digitális műszeregység is helyet kap a műszerfalon, a stílus az e-sportok világát idézi. A motorindító kapcsoló a két első ülés közötti konzolon, egy, a repülőgépeknél és szuperautóknál használt piros ketrec alatt kap helyet. Fontos változás lesz, hogy az Omoda 4-es esetén a használók már a fedélzeti rendszeren keresztül küldhetnek visszajelzést a gyárnak, így az esetleges problémákat gyorsabban tudják majd távoli frissítéssel orvosolni.

Repülőgépeken és szuperautókon látott megoldás a piros ketrec alatt rejtőző motorindító kapcsoló, ami a két első ülés között kap helyet

A kis kategóriás szabadidő-autóról egyelőre nem árultak el semmi konkrétumot azon kívül, hogy az utastér ötszemélyes, és belső égésű motorral és akkumulátoros-elektromos változatban is megvásárolható lesz majd. A világpremieren megmutatták az Omoda 4 Ultra kivitelét is, a nagy méretű légterelők gyári kiegészítőként lesznek majd megvásárolhatóak, azok – és más extrák - segítségével tudják majd egyedivé tenni autójukat a vásárlók.
 

Gyári kiegészítőkkel lehet feldobni a megjelenést, ahogy azt az Ultra változat példázza
Fotó: Omoda

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!