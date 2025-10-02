Még a kétezres években is kérhette a közúti ellenőrzést végző rendőr a tartalék izzókészletet, illetve, hogy helyben cseréljen izzót az autós, ha valamelyik lámpájában kiégett. Ma már nehéz lenne megfelelni a helyben csere elvárásának. Gyakorta a ma 20 év körüli autókon is nehézkes, illetve műhelyfelszerelést igényel egy egyszerű izzócsere, nem is beszélve a korszerű autókról – hívta fel a figyelmet az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Azonban van, ami nem változik: a megfelelő abroncsok, illetve látni és látszani elv mindig érvényesek, ezek nélkül nincs közlekedésbiztonság. Az ősz beköszöntével érdemes ellenőrizni a fényszórókat, és tisztában lenni néhány alapvető tudnivalóval.

Beköszöntött az ősz! Ügyeljünk a fényszórókapcsolásra és a megfelelően működő lámpákra!

Fotó: Stefler Balázs

Beköszöntött az ősz: kapcsoljunk tompított fényszórót!

Sok vezető abban a tévhitben van, hogy a nappali fény nevéből adódóan nappal minden esetben kiváltja a tompított fényszórót. Ez csak a jó látási viszonyokra igaz, ugyanis esőben vagy ködös időben tompított fényszórót kell kapcsolni - pár modelltől eltekintve a hátsó helyzetjelzők csak a tompítottal együtt kapcsolódnak fel. Vannak ugyan autók, amelyeknél az automata fényszórókapcsolási funkció össze van kötve az esőérzékelővel, ám az ősz beköszöntével egyre több az olyan jármű, amely csak elöl van kivilágítva.

Ha érzékeljük, hogy rosszak a látási viszonyok, ne várjuk meg, hogy az autó kapcsolja fel a tompított fényszórót, tegyük meg ezt manuálisan.

Fontos tudni, hogy a hagyományos izzókkal szerelt világítóberendezésű autók esetén, ahol csak egy csatlakozót kell lehúzni és a lámpatestet kiszerelni, majd berakni a helyére az újat, ott van lehetőség az otthoni javításra. Ilyenek lehetnek még ma is az egyszerűbben felépített típusok hátsó lámpái is. Bár öregszik az autóparkunk, mégis az átlagéletkorú típusokra is jellemző, hogy szerelőműhelybe kell menni egy izzócsere miatt is. A fényszóró viszont, ha led-technológiás, még a legolcsóbb autótípusok esetén sem lesz otthon cserélhető.