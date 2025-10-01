Vigyázzon! Ezen veszélyforrások miatt kell óvatosabban vezetni ősszel

Nem véletlenül szajkózzák a baleset-megelőzéssel foglalkozó szervezetek a „látni és látszani” szlogent, hiszen az ősz annak az időszaka, amikor fokozottan szem előtt kell tartani ezt a jótanácsot. A párás levegő és/vagy sötétben autózás miatt a látótávolság csökken, miközben az autósok nem nagyon vesznek vissza a tempóból, ráadásul olyan veszélyforrások is visszatérnek a nyári szünetből, amelyekkel hónapokon át nem találkozott az ember.
Az ablaktörlő által hagyott nyomok, a szélvédőfűtés drótjain csillogó tompított fény, párásodás – normál esetben ezek nem jelentenek gondot, de amikor a rövidebb nappalok miatt sötétben autózik az ember, ezek bosszantóan zavarhatnak. Ablaktörlő-cserével és a szellőzés megfelelő beállításával – a szélvédőre és a lábakra áramoljon a levegő, előbbi a párásodás ellen dolgozik, utóbbi az utastérbe nedvességet bejuttató lábbeliket szárítja.
A csapadékos időjárás miatt gyakoribb a páraképződés a reggeleken, előfordulhat, hogy egy-egy erdős foltban találkozunk csak köddel. Sajnos a nyár során elszokott ettől az autós, így nem lassít időben, illetve nem kapcsolja fel időben a ködlámpákat – illetve elfelejteni lekapcsolni azokat, ha már elmúlik a veszélyforrás.
A statisztikák szerint a legtöbb iskoláskorú gyermek nem az iskolakezdésnél, hanem októberben szenved közúti balesetet. Az első időszakban a szülők gyakran kísérik a csemetéiket, illetve még frissen él bennük a közlekedési szabályok betartása. Aztán pár hét után a szülők már hagyják, hadd közlekedjenek egyedül-iskolatársaikkal a gyermekek, akiknek a figyelme ilyenkor egy-egy pillanatra lankad – és kész a baj.
A vadak általában a kitaposott csapásaikon közlekednek az erdőkben, a a vadveszély táblát oda helyezik ki, ahol ezek a közutakat keresztezik. Azonban ősszel a párzási időszakban előfordul, hogy az állatok szabadon haladnak, bármikor és bárhol számítanunk kell a megjelenésükre. A fékezés a leghatásosabb fegyver az ütközés elkerülésére, ezért érdemes visszavenni a tempóból.
Akkor indul be a kátyúképződés, ha az aszfalt repedéseibe beszivárgó víz meg tud fagyni, eközben pedig megnő a térfogata. Aztán ahogy az autók haladnak át a megsérült aszfalt felett, kitörik onnan a darabokat, és kész is van az éles peremű kátyú. Különösen manapság, a nagy tömegű (szabadidő-autó, villanyautó) és nagy felnivel szerelt autók korában jelentenek veszélyt a kátyúk a gumira-felnire a gödrök, amelyek alattomos módon pocsolyák rejtekében is meg tudnak bújni.