Kemény meló: itt az ősz, hogyan és hol tároljuk szeretett járgányunkat?

Legkésőbb akkor ér véget a veteránautózás időszaka, amikor az első síkosságmentesítés okán felsózzák az utakat. Aki hosszú éveken át szeretné élvezni kedvencét, megőrizni annak állapotát–értékét, fel kell készítenie autóját-motorkerékpárját a több hónapos parkolásra. Ez némi előkészítést igényel, amit érdemes még az ősz során elkezdeni. Ennek érdekében érdemes egy alapos külső-, belső és alsó mosással indítani úgy, hogy azt követően legyen még lehetőség egy hosszabb autózásra. Ilyenkor az autó üregei is kiszellőznek, és kis odafigyeléssel esetleges hibákat is kiszűrhetünk – nem túl hangos a kipufogó, nem zajosak a segédberendezések, zörög-e valami az utastérben? A téli szünet alatt bőven lesz idő ezek kijavítására, illetve ezek tudatában készülhetünk a következő szezonra.

Beköszöntött az ősz, ideje elkezdeni a felkészülést a hobbijárművek téli álmára

Fotó: GTÜ

Leállítás előtt érdemes tényleg színültig teletankolni a hobbijárművet, ez megakadályozza az acél benzintank belső korrózióját, a rend kedvéért alacsony etanoltartalmú benzint és benzinstabilizáló-adalékot is használhatunk. Annak érdekében, hogy a több hónapos egy helyben állás során az abroncsok ne károsodjanak, növeljük meg a légnyomást 3-4 bar-ra – csak aztán ne felejtsük el beállítani a helyes értéket, amikor használni kezdjük az autót vagy a motorkerékpárt. Érdemes a fényezést viasszal óvni, a krómalkatrészekhez speciális polírozószert használata javallott, ne feledkezzünk meg a gumitömítések ápolásáról sem.

Az ősz alatt van idő elvégezni az előkészületeket

Érdemes a hosszabb leállás előtt elvégezni egy olajcserét, a használt motorolaj a benne lévő kosztól lesz fekete, ennek eltávolításával megelőzhető a lerakódások kialakulása. A hűtő- és fékfolyadék szintjének-minőségének ellenőrzése mellett ilyenkor érdemes elvégezni azok időszakos cseréjét, minél öregebb a fékfolyadék, annál több vizet szív magába, ami korrózióhoz vezethet és csökkenti a fékfolyadék forráspontját – tartós lejtmenetnél ez problémát okozhat. Az indítóakkumulátort vagy kiszerelve, hideg és száraz helyen kell tárolni, vagy az ember beszerez egy csepptöltésre is alkalmas töltőt, amivel megőrizhető annak egészsége. Semmiképpen ne húzzuk be a kéziféket, mert a több hónapos állás során a betét rátapadhat a tárácsára/dobra; az elgurulás ellen fokozatban hagyott váltóval vagy ékeléssel védekezzünk.