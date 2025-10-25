Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Nem semmi!

150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

Peugeot 106

Agyament sportmotor blokkját építettek a szolid kisautóba, a végeredmény brutális!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leharcolt kisautóba építette a superbike-motort lelkes amatőr. Az eredmény egy 180 lóerős Peugeot 106 Hayabusa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Peugeot 106superbikehayabusaautós hír

Nagy-Britanniában nem olyan szigorúak a műszaki vizsgáknál, mint mondjuk kis hazánkban, de Brad Holmes átépítése azért arrafelé is a határokat feszegeti. A fiatalember hirtelen felindulásból egy Suzuki Hayabusa erőforrását építette egy Peugeot 106-os kisautó motorterébe. A rend kedvéért bontóból szerezte 500 fontért a rozsdás autót.

Őrült terv volt, de Brad Holmes megépítette a Hayabusa-motoros Peugeot 106-ost.
A bontóból vásárolt Peugeot 106 és az ötletgazda-építő Brad Holmes
Fotó: Brad Holmes

Köbcentiben nem, lóerőben hatalmas a Peugeot 106 fejlődése

Az 1,1 literes gyári motor helyére az 1,3 literes Suzuki-blokk került, amíg köbcentiben nem jelentős a fejlődés, teljesítmény tekintetében óriási az ugrás, hiszen 55 helyett 180 lóerő cibálja az első kerekeket. Az előre döntött blokk, a megtartott lánchajtás miatt kicsit át kellett rendezni a motorteret, a rozsda tovább nehezítette az építést, de végül csak összeállt a különös öszvér. Olyan apróságokon már nem szabad fennakadni, mint a motor eltérő forgási iránya, a melegedés, vagy az eltűnő motorolaj. Innen szép nyerni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!