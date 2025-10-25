Agyament sportmotor blokkját építettek a szolid kisautóba, a végeredmény brutális!

Nagy-Britanniában nem olyan szigorúak a műszaki vizsgáknál, mint mondjuk kis hazánkban, de Brad Holmes átépítése azért arrafelé is a határokat feszegeti. A fiatalember hirtelen felindulásból egy Suzuki Hayabusa erőforrását építette egy Peugeot 106-os kisautó motorterébe. A rend kedvéért bontóból szerezte 500 fontért a rozsdás autót.

A bontóból vásárolt Peugeot 106 és az ötletgazda-építő Brad Holmes

Fotó: Brad Holmes

Köbcentiben nem, lóerőben hatalmas a Peugeot 106 fejlődése

Az 1,1 literes gyári motor helyére az 1,3 literes Suzuki-blokk került, amíg köbcentiben nem jelentős a fejlődés, teljesítmény tekintetében óriási az ugrás, hiszen 55 helyett 180 lóerő cibálja az első kerekeket. Az előre döntött blokk, a megtartott lánchajtás miatt kicsit át kellett rendezni a motorteret, a rozsda tovább nehezítette az építést, de végül csak összeállt a különös öszvér. Olyan apróságokon már nem szabad fennakadni, mint a motor eltérő forgási iránya, a melegedés, vagy az eltűnő motorolaj. Innen szép nyerni!