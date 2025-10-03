Rejtett trükk, ami milliókba kerülhet – és szinte senki sem tud róla

Egyelőre még csak a használtautó-piac apró szegmensét jelentő problémáról van szó, de hamarosan komoly problémává válhat a plug-in hibridek továbbértékesítése. A gondot az jelenti, hogy azoknál nem lehet szétválasztani a belső égésű motor és a villanymotor futásteljesítményét, a műszerfalon egy értéket látunk. Miért probléma ez? Egy használtautó-kereskedőnek jótállást kell vállalnia az általa értékesített termékre, amelynek az árát jelentősen befolyásolhatja, hogy kell-e például vezérlést cserélni a benzinmotoron. Ez több százezer forintos tétel.

Nagy elektromos hatótávolság mellett a belső égésű motor sokat pihenhet a plug-in hibridekben, annak tényleges futását nem számolják külön. Pedig utóbbitól függ a karbantartási igény

Fotó: MAXSAROTTO / Alfa Romeo

Csak a gyár tudja, mennyit ment elektromosan és benzinnel a plug-in hibrid

A használtpiacon jelenleg elérhető plug-in hibrideknél a kis akkumulátor-kapacitás miatt alig pár tíz kilométeres elektromos hatótávolság jellemző, így viszonylag jó közelítéssel az autó által jelzett futásteljesítmény összhangban van a belső égésű motor futásteljesítményével. Azonban az utóbbi években már megjelentek az akár 100 km-es elektromos hatótávolságú plug-in hibridek, amelyeknél már jelentős eltérés lehet a nagyobb karbantartási igényű belső égésű motor és az autó tényleges futásteljesítménye között. Például hétköznapi elektromosan használják az autót ingázásra és megtesznek vele mondjuk 250 km-t, majd hétvégén elmennek vele a rokonhoz egy 300 km-es körre, akkor csak a tényleges futásteljesítmény nagyjából feléért felel a belső égésű motor. Amikor ezek az autók életkoruk és számuk miatt megjelennek a használtautó-piacon, akkor vagy azok eladói – a kereskedők tisztában lesznek a dilemmával és alkudni fognak – vagy azok vásárlói – ki kell majd fizetniük az elővigyázatosságból „feleslegesen” elvégzett karbantartást – járnak majd rosszabbul.

Ellenkező oldalról az elektromos hajtás alkatrészei soha nem pihennek, hiszen ha nem elektromos módban, akkor hibridként halad a jármű, tehát az akkumulátor töltést vesz fel és teljesítményt ad le, a villanymotor segíti a belső égésű erőforrás munkáját. A műszerfalon kijelzett futásteljesítmény tehát a hajtásnak ezen részénél valós képet ad a tényleges igénybevételről.

