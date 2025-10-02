Durva dolgot ünnepel a Volvo

A kínai Geely-csoporthoz tartozó Volvo azon autógyártók közé tartozik, amely elsők között hangoztatta, hogy a személyautóknál az akkumulátoros-elektromos technika lesz a kizárólagos jövőbeli megoldás. Csakhogy a piaci kereslet pár kivétel eltekintve (pl. Norvégia, Benelux államok) messze van attól, amit korábban gondoltak, nem véletlen, hogy a Mercedes vezére is felszólalt az Európai Unió tervezete ellen. A Volvo is annyiban finomított álláspontján, hogy tovább fejleszti plug-in hibridjeit, ami nem véletlen, ugyanis ezek a modellek roppant népszerűek.

Szeptemberben 31 ezer autót adott el a Volvo Európában, ebből bő 9 ezer plug-in hibrid volt

Fotó: Volvo

Plug-in hibrid: villanyautó, hatótáv-korlátozás nélkül?

A svéd márka 2025 első félévében legyártott autóinak 23 százaléka plug-in hibrid volt, szeptemberben pedig történetük egymilliomodik konnektoros hibridjét ünnepelhették, amely egy XC60-as volt. A vegyes hajtású modellek nem véletlenül népszerűek, ugyanis egyre nagyobb villanyos hatótávval rendelkeznek. A Volvo első ilyen modellje, a 2012-ben debütált V60-as még 50 kilométert tudott megtenni, addig a mostani XC60-asok bő 80 kilométeres elektromos hatótávval büszkélkedhetnek (az akkumulátor lemerülése után pedig öntöltő hibrid üzemmódban használhatók). A Volvo olyannyira komolyan gondolja a plug-in hibrideket, hogy egy minden eddiginél nagyobb hatótávval rendelkező, forradalmi újdonságot is bemutatott.