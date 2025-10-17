Noha az akkumulátoros-elektromos hajtású Porsche Macan EV fiatal típus, a Porsche mérnökei ahhoz képest mégis generációnyit ugranak előre a technikában a Cayenne EV esetén. Utóbbinak a leleplezése részletekben történik, a gyári kémfotókat követően megmutatták a belső teret is, most pedig a technikai csemegéket is elárulták.

Minden éghajlati- és terepviszonyok között tesztelték a Porsche Cayenne EV tudását

Fotó: Porsche

A legnagyobb újítást az akkumulátor jelenti, amelynek nincs háza, hanem hat darab, egyenként 32 cellát tartalmazó modult csavaroznak közvetlenül a karosszériához. A Macan EV-hez képest 103 literrel kisebb a térfogata az akkumulátornak, miközben a hasznos kapacitása nagyobb. Az új akkumulátor 600 kW teljesítménnyel képes a fékenergia-visszatáplálásra, a maximális töltési teljesítmény 400 kW (amit a fejlett hőmenedzsment miatt ez nem csúcsérték, hanem viszonylag széles tartományban elérhető). Opciós lesz majd az indukciós töltés, ami szerényebb teljesítménnyel, 11 kW-tal dolgozik.

10 másodperc erejéig 900+ kW (1224 LE) a Porsche Cayenne Turbo EV teljesítménye

A teljesítményleadásról és így az autó teljesítményéről majd később lesznek pontos számok, de azt tudjuk, hogy 800 kW (1088 LE) felett lesz a Porsche Cayenne Turbo EV teljesítménye, amihez pár pillanatig – például egy előzés erejéig – további 100 kW (136 LE) jön majd hozzá. Az első hajtómotor felel a teljesítmény egy, a hátsó a kétharmadáért, a rendszernyomaték 1500 Nm körül lesz. Házon belül fejlesztették a hátsó hajtómotort, amelynek különlegessége, hogy a réz elemek olajfürdőben helyezkednek el, ami nagyban javítja a hűtés hatásfokát, így tartósan képes a csúcsteljesítmény szállítására. Mivel az új hajtómotor nagy fordulatszámú, nincs szükség kétfokozatú váltó használatára (hátul), mint például a Taycan esetén. A Porsche Cayenne Turbo EV esetén feláras lesz az aktív felfüggesztés, a nagyobb tömeg miatt vastagabb elektrohidraulikus lengéscsillapítókat használnak, szériában fél-aktív légrugózást kap az autó. Aktív aerodinamikai elemek segítik majd a gyakorlati hatótávolság maximalizálását, amelyek között újdonság a hátsó lökhárító sarkaiból hátranyúló légterelő-lap.