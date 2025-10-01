Sosem látott autóbelsőt alkotott a Porsche

Már több mint két évtizede annak, hogy a Porsche a Cayenne modellel berobbant a szabadidő-autók piacára. Jelenleg a harmadik nemzedéknél tart a típus, melynek utódja még idén bemutatkozik. A változások forradalmiak lesznek, ugyanis a Cayenne története során először akkumulátoros-elektromos verzióban is elérhető lesz. Csúcsteljesítménye a pletykák szerint meghaladja majd a 900 lóerőt, hatótávolsága pedig elérheti a 600 kilométert!

Okos belső Porsche módra: ilyen az új Cayenne műszerfala

Fotó: Porsche

Okos autó, igazi Porsche

Azonban nem csak a hajtáslánc terén készül nagy dobásra a német gyártó. A hivatalos gyári fotók alapján a nemzedékváltással teljesen megváltozik a belső - ehhez hasonlót sem láttunk még a Porschétól. Az utas elé egy 14,9 colos kijelző kerül, a vezető elé pedig 87 colos (!) képátlójú területre vetíti ki a legfontosabb adatokat az autó. Az új head-up display kiterjesztett valóság funkcióval rendelkezik, például különböző animációkat jelenít meg a navigáláshoz. Külön érdekesség, hogy a digitális felületek színhangulatát is be lehet állítani, így a kijelzők és kezelőfelületek szerves részei lesznek az utastér vizuális koncepciójának (például minden lila színben pompázik). Ha ez nem lenne elég, a Porsche Voice Pilot néven mesterséges intelligenciára épülő hangasszisztenst fejlesztett, amely összetett utasításokat is megért, és többek között a klíma vagy a hangrendszer vezérlését is lehetővé teszi. Szintén újdonság a telefonra vagy okosórára letölthető digitális kulcs, amely akár hét másik felhasználóval is megosztható.