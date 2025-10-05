Ez nem egy igazi Porsche – de mégis mindenki ezt akarja majd!

Telítődött a piac a Porsche 911 modernizálásokkal, igazán különleges járművel kell előállni ahhoz, hogy felfigyeljenek az emberre. Az USA-ban nemrég alapított Aerfal Automotive azt találta ki, hogy a Porsche 904-esnek (Carrera GTS volt a kereskedelmi jelölés, mert a Peugeot pár héttel a piacra dobás előtt intézte el, hogy a 901-esből 911 legyen) készíti el a másolatát. Ha felbukkan egy-egy eladó példány, euróban és dollárban is bőven hét számjegyű összeget kérnek a Porsche 904 Carrera GTS-ért, tehát van kereslet a ritka, mindössze 108 példányban készített autóra.

Nem tökéletes Porsche 904-másolat az Aerfal AE94, a motorja például négy- helyett nyolchengeres, léghűtéses boxer

Fotó: Aerfal Automotive

A Cosworth készíti a nyolchengeres boxert, gyárilag csak négyhengeres volt a Porsche 904

Az Aerfal Automotive autójánál nem tökéletes az egyezés, ami részben az eltérő felépítés indokol – a létraalváz és üvegszálas műanyag karosszéria helyett önhordó acél karosszériára építik fel a műanyag karosszériát. Nem modern műszaki alapon, hanem a hetvenes években gyártott Porsche 914-esből kiindulva valósítják meg az autót: az alvázat szétvágják, megnyújtják és megerősítik a Multimatic mérnökei által jelzett helyeken. Azért kell megnyújtani az alvázat, hogy legyen helye az Aerfal Automotive megrendelésére a Cosworth által készített nyolchengeres léghűtéses boxermotornak! Teljesítményszámok majd később lesznek, de egyedülálló hang- és vezetési élményt ígérnek már előre is.

Fotó: Aerfal Automotive

A vezetési élmény maximalizálása érdekében az Aerfal Automotive a Porsche-specialista Tuthill mérnökeire bízza a felfüggesztés és a hajtás finomhangolását. Azt már elárulták, hogy Brembo fékeket, BBS-felniket és Michelin abroncsokat fognak használni. Az utastérben Momo-kormányt, méhviasszal kezelt fabetéteket és bőr kárpitot találunk, még folynak a tárgyalások egy nagynevű óramárkával a műszerek és az autóhoz passzoló kronográf fejlesztéséről. Egyelőre korai stádiumban van az Aerfal Automotive Porsche 904-es utánzata, de amint látják a pontos időrendet, elindítják a rendelésfogadást. Ha minden jól megy, két éven belül utcára kerülhet a veteránautó alapon épített veteránautó-utánzat.