Versenycsíkkal, rajtszámmal és léghűtéssel jön a legújabb Porsche

Retró megjelenésű háztartási gépeket kínál a Smeg nevű márka, amely most a Porsche Designnal közösen az autógyár legendás modelljeit idéző kollekciót dobott piacra. Az autógyár kínálatából jönnek a fényezések, a típusnevet hirdető mattfekete fólia-dekor, amelyeket legendás autókhoz igazítottak.

A Porsche első LeMans-i győzelmét szerző versenyautó megjelenését limitált darabszámban kapják meg a Smeg konyhagépek

Fotó: Porsche

Piros, fehér vagy zöld Porsche-fényezéseket kapnak a konyhagépek

A 917 Salzburg (3499 euró) hűtőszekrénnyel a Porsche autógyár első LeMans-i győzelmére emlékeznek, a piros fényezés és a 23-as rajtszám a 917 KH versenyautó sajátja volt. A 917 Salzburg kávéfőzőnél (1399 euró) is ezt a piros fényezést veszik át rajtszámostul. Az 1970 darab hűtőszekrény és kávéfőző minden példánya egyedi sorszámos plakettet kap.

Egyébként a Carrara White Metallic és a Shade Green Metallic fényezéseket használják a hűtőszekrényeken, vízforralókon, turmixgépeken és kenyérpirítókon. A fehér vagy zöld hűtőszekrény 2999 eurót kóstál. A Porsche kenyérpirító (229 euró), vízforraló(299 euró) vagy turmixgép (399 euró) a Smeg illetve Porsche Design online áruházban vásárolható meg.