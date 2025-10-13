Nagy leépítésre készül a Renault?

Nyáron távozott a Renault éléről Luca de Meo, akinek helyére Francois Provost került. Az új vezérigazgatónak azonban nem lesz egyszerű dolga, ugyanis növelnie kell a márka nyereségét és meg kell találni a módját, hogy miként maradhatnak versenyképesek a kínai gyártók térnyerése mellett. A sajtóhírek azonban egy fájdalmas racionalizálást is előre vetítenek. A Renault azt tervezi, hogy körülbelül 3000 dolgozótól válik meg, főként az adminisztratív és háttértámogató részlegeiben – hívta fel rá a figyelmet a Reuters hírügynökség.

A Renault márka is kénytelen reagálni a nagy autóipari változásokra

Fotó: Renault

A Renault átfogó költségcsökkentésen dolgozik

A tervezett, első körben önkéntes alapú leépítés a vállalat Arrow nevű költségcsökkentő programjának része, amelynek célja, hogy 15 százalékkal csökkentse a humán erőforrás, a pénzügyi és marketing osztályok létszámát, főként a központban, Boulogne-Billancourt-ban. A Renault Group világszerte közel 100 000 alkalmazottat foglalkoztat. A cég 2024 első félévében 11,2 milliárd eurós veszteséget könyvelt el, amit nagyrészt a Nissanban meglévő részesedés értékvesztése okozott. A márka sokat vár az új Cliótól, illetve a Dacia is több újdonsággal jelentkezett, amelyek az európai piacon meghatározó típusoknak ígérkeznek.