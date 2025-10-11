Hírlevél

Renault 5 Turbo 3E

Vagány ruhát húztak a Renault 5 Turbo 3E-re, ütősen néz ki!

A klasszikus fehér-fekete-sárga színekben ismerhettük meg a franciák legvadabb villanyautóját. Most itt a folytatás, a piros-kék-fekete Renault 5 Turbo 3E.
Azonnali siker lett a villanyautóként újjászületett Renault 5-ös, amelynek aztán bejelentették az 544 lóerős Turbo 3E változatát. Egészen mostanáig csak a franciák klasszikus, fehér-fekete-sárga színkombinációjában láthattuk a szuperszéles hátsó sárvédőkkel megáldott forró változatot, anno 1980-ban is ezzel a megjelenéssel kezdett a gyári versenyautó.

Tengerparti úton halad egy kék-piros-fekete festésű Renault 5 Turbo 3E.
A Tour de Corse rendezvényen debütált a Renault 5 Turbo 3E második ruhája
Fotó: Renault

Jól kiemeli a vad részleteket a piros szín a Renault 5 Turbo 3E-nél

A 2025-ös Tour de Corse veteránautós rendezvény kapcsán azonban új ruhát öltött a Renault kínálat királya, itt már az 1985-ös szezonban használt piros-kék-fekete külsőt adaptálták a háromajtós karosszériára. Ezzel még dögösebb a megjelenés, jobban hangsúlyozza az átlagtól jelentősen eltérő részleteket a piros kiemelés.

Ugyanazok a részletek, mint a normál 5-ösnél, mégis sokkal agresszívabb a Turbo 3E megjelenése

Ezek után kíváncsian várjuk a folytatást, milyen klasszikus raliautó-dekort húznak rá a formatervezők az erőtől duzzadó retró karosszériára. Már az első pillanatban elárulták, hogy legendás grafikák is elérhetőek lesznek majd némi felár ellenében – az alapár egyébként 155 000 euró –, de még adósak azzal, hogy ezeket megmutassák. Kíváncsian várjuk a folytatást!
 

Jól hangsúlyozza az extrém részleteket a piros szín

 

