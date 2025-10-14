A rendőrség is elképedt attól, amit egy motoros járőr látott Bács-Kiskunban - videó

Egy motoros rendőr sisakkamerája rögzítette, ahogy egy autóban két kisgyermek utazott az anyósülésen Bács-Kiskunban. Az még hagyján, hogy elöl ültek, de biztonsági övet és gyerekülést sem használtak.

Váratlan ütközés, vagy akár csak egy hirtelen fékezés esetén a gyerekek testi épsége, vagy akár az élete is veszélybe kerülhetett volna a felelőtlenség miatt. A rendőrség kiemelte, hogy ebben az esetben nem a büntetés, hanem a gyerekek élete számított.

A motoros rendőr felvétele:

Egyetlen pillanat figyelmetlenség egy életre szóló tragédia okozója is lehet. A rendőrség arra kérte az autósokat, soha ne engedjék, hogy gyermekük biztonsági öv vagy gyerekülés nélkül utazzon.