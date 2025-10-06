Hoppá, itt a robotzsaru! Ember nélküli rendőrautót küldenek a problémás negyedekbe

A Policing Lab nevű cég által kifejlesztett önvezető rendőrautót elsőként Miami Dade megyében állítják szolgálatba, a Police Unmanned Ground vehicle (PUG) lényege, hogy az önvezető funkcióhoz használt érzékelők adatait felhasználják a környezet megfigyelésére, a bűncselekmények felfedezésére és ezáltal hatékonyabban tudják az emberi rendőrök bevetését irányítani a központból. Az önvezető jármű érzékelőit kiegészítették még hőkamerával, rendszám-felismeréssel és drón is van a fedélzeten, amelynek segítségével a helyszínről felülnézeti képet kaphat a rendőrség.

Problémás negyedekbe küldik az önjáró rendőrautót, távoli központban figyelik a bűncselekményeket

Fotó: Policing Lab

A hatóság mellett jómódú laklónegyedek is vehetnek az önjáró rendőrautóból

Most egy 12 hónapos próbaidőszak kezdődik, az első hetekben különféle közösségi rendezvényeken jelenik meg az önjáró rendőrautó, ahol a nagyközönség megismerkedhet a járművel, mielőtt azt éles szolgálatba küldik. A jármű külsején van egy táblaszámítógép, amelynek segítségével bárki kommunikálhat közvetlenül a rendőrséggel. Miami Dade megye seriffje szerint azáltal, hogy változatlan létszám mellett nagyobb területet fednek le a rendőrök, javulnak majd a bűnügyi statisztikák – elsődlegesen azokra területekre küldik majd az önjáró rendőrautót, amelyek gócpontnak számítanak.

Fotó: Policing Lab

A Policing Lab egyébként nem csak rendfenntartó szervezetekre számít, mint vásárló, nagy lehetőséget lát az ún. kapuk mögé zárkózó lakóparkokban is, ahol folyamatosan járőröző robotautókkal lehetne kiváltani a biztonsági őrséget.