Ezt benézte! A rendőrök orra előtt száguldott át a piroson – videó

Szentendrén egy férfi úgy gondolta, hogy a piros lámpa csak egy szimpla ajánlás, és megállás nélkül áthajtott a tilos jelzésen. A rendőrök szemtanúi voltak az egésznek.

Az ámokfutó kis híján nekiment egy szabályosan kanyarodó másik autónak, amelynek sofőrje szerencsére észnél volt, és időben fékezett.

Videón, ahogy a rendőrök azonnal akcióba léptek:

A rendőrség közleménye szerint a piroson áthajtó autós 80 ezer forintos bírságot kapott.