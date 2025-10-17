Ezt benézte! A rendőrök orra előtt száguldott át a piroson – videó

Kis híján balesetet okozott egy piroson áthajtó sofőr Szentendrén. A rendőrök azonnal intézkedtek.
Szentendrén egy férfi úgy gondolta, hogy a piros lámpa csak egy szimpla ajánlás, és megállás nélkül áthajtott a tilos jelzésen. A rendőrök szemtanúi voltak az egésznek.
Az ámokfutó kis híján nekiment egy szabályosan kanyarodó másik autónak, amelynek sofőrje szerencsére észnél volt, és időben fékezett.
Videón, ahogy a rendőrök azonnal akcióba léptek:
A rendőrség közleménye szerint a piroson áthajtó autós 80 ezer forintos bírságot kapott.
