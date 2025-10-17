Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Olvasta?

Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

autós hír

Ezt benézte! A rendőrök orra előtt száguldott át a piroson – videó

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kis híján balesetet okozott egy piroson áthajtó sofőr Szentendrén. A rendőrök azonnal intézkedtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírámokfutópiros lámparendőrség

Szentendrén egy férfi úgy gondolta, hogy a piros lámpa csak egy szimpla ajánlás, és megállás nélkül áthajtott a tilos jelzésen. A rendőrök szemtanúi voltak az egésznek.

Az ámokfutó kis híján nekiment egy szabályosan kanyarodó másik autónak, amelynek sofőrje szerencsére észnél volt, és időben fékezett.

Videón, ahogy a rendőrök azonnal akcióba léptek:

A rendőrség közleménye szerint a piroson áthajtó autós 80 ezer forintos bírságot kapott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!