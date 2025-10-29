A rendőrök szava is elállt, amikor meglátták, hány éves gyorshajtót fogtak

A bölcsesség nem feltétlenül jár együtt az életkorral. Ezt az auxerre-i rendőrök is megtapasztalhatták egy október 11-i közúti ellenőrzés során.

Azon a napon Beine közelében végeztek sebességellenőrzést. A 90-es sebességkorlátozású szakaszon két gyorshajtót is fogtak, a legnehezebb lábú autóst 137 km/h-val mérték be.

Ilyen idős sofőrt még nem fogtak a rendőrök

Az igazi meglepetés akkor érte a rendőröket, amikor meglátták a sofőr születési dátumát a jogosítványán. A férfi 1930-ban született, a 95 éves életkora pedig „rekord” a rendőrség szerint.

A gyorshajtás miatt az idős sofőrt azonnal eltiltották a vezetéstől, pedig különös módon próbálta kimagyarázni magát. A férfi arról akarta meggyőzni a rendőröket, hogy csak a szerelője tanácsát követte. Állítólag a szerelő javasolta neki, hogy lépjen oda a kocsinak, hogy egy kicsit kitisztuljon a motor - ez a szöveg se tetszett túlságosan a rendőröknek.