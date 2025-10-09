Újabb kínai márka Magyarországon: a Tesla vevőkörére hajt az új cég

A 2014-ben alapított Xpeng márka elsősorban nem az árérzékeny, sokkal inkább a technikai újdonságok iránt fogékony és nagyteljesítményű elektromos autók iránt érdeklődő közönségre hajt. A kínaiak egyidőben három piacon, Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában kezdték meg típusaik forgalmazását. Méghozzá nagy célokkal: a gyártó célja, hogy hogy globális vezetővé váljon a mesterséges intelligencia alapú mobilitásban. A Zhaoqingben és Guangzhouban is gyáregységekkel rendelkező márka kapcsán érdekesség, hogy házon belül fejleszti fejlett vezetéstámogató rendszerét és a teljes elektromos architektúrát is.

A kínai modellek gyártása hamarosan a Magna-Steyr ausztriai gyárában is megkezdődik. A G9-essel a prémium vetélytársakra lőnek

Fotó: Autowp

Kínai hódítók

A palettán kezdetben három modell szerepel, a P7-es szedán illetve a G6-os és G9-es szabadidő-autók alkotják a kínálatot. A P7-es egy rekorddal hívta fel magára a figyelmet, de felfelé nyíló ajtajai is különlegessé teszik az elektromos szedánok mezőnyében induló, 4,88 méter hosszú autót. Ami a szabadidő-autókat illeti, a kisebbik SUV is 4,75 méteres, de leginkább azért érdekes, mert a kategóriájában a leggyorsabban tölthető jármű. 10%-ról 80%-ra mindössze 12 perc alatt tölthető, köszönhetően az iparágban kiemelkedő, 451 kW-os maximális töltési teljesítménynek. A G9-es 4,89 méteres hosszával a nagyméretű SUV-k mezőnyében indul, a csúcsváltozat 575 lóerős teljesítménnyel és 585 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedhet. Nem mellékes az sem, hogy a G9-esben még a hátsó ülések is masszázsfunkciósak!