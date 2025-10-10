Látni kell, ahogy az ebédet is elhagyta a rendőrök elől menekülő ételfutár Budapesten – videó

Egy robogós ételfutár szeptember 30-án dél körül ebédet szállított Budapest XIII. kerületében. A Váci útról szabálytalanul kanyarodott jobbra a Dagály utcába, ezért a mögötte haladó rendőrök félre akarták állítani.

A futár azonnal menekülni kezdett, eközben újabb közlekedési szabályokat szegett meg. Behajtani tilos tábla ellenére balra kanyarodott, majd a Róbert Károly körút előtt a járdára hajtott, így lógott meg a rendőrök elől. A padka akkorát dobott a robogón, hogy még az ételszállító táska is látványosan lerepült a csomagtartóról.

Videón a robogós menekülése:

A XIII. kerületi járőrök aztán a Petneházy utcában igazoltatták a 30 éves vietnámi férfit. A kerületi rendőrkapitányságra előállították, engedély nélküli vezetés, valamint a menekülése közben elkövetett jogsértések miatt feljelentették.

