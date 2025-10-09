Ilyen nincs: a rendőr szeme láttára ment neki egy autónak a kiskunhalasi rolleres - videó

Megszegte az elsőbbségadás szabályait egy 18 éves rolleres Kiskunhalason, a balesetet ráadásul közelről nézte végig egy helyszínen tartózkodó rendőr is.

Videón, ahogy balesetet okozott a rolleres:

A fiatal október 7-én délelőtt egy szervizúton közlekedett elektromos rollerével. Egy kereszteződésnél figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadási kötelezettségre figyelmeztető táblát, és megállás nélkül nekihajtott egy autó oldalának.

A balesetben senki nem sérült meg, de ez nem a rolleresen múlt. A fiatal ellen büntetőeljárás indult, mert a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban volt. Az esetet térfigyelő kamera rögzítette.