Megszólalt a fejreállása után a magyar rolleres, ezt a videót mindenkinek látnia kéne

Még szeptember 19-én Budaörsön, az Ifjúság utcában rögzítették azt a jelenetet, amely minden rolleres számára kötelező tananyag lehetne arról, hogy miért életbevágó a védőfelszerelések használata.

A pórul járt férfi most a rendőrségnek adott interjúban beszélt a balesetéről, hogy mit élt át és milyen tanulságokat vont le belőle. A legfontosabb, hogy használt bukósisakot: enélkül az interjú valószínűleg el sem készülhetett volna, a felesége pedig talán szívószállal etetné.

Videón a rolleres üzenete:

"Kutya kötelességed megvédeni saját magad a többi hülyétől" - üzente a férfi, megmutatva a több helyen is behorpadt sisakját.