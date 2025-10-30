Megszólalt a fejreállása után a magyar rolleres, ezt a videót mindenkinek látnia kéne

Megmutatta a bukósisakját a férfi, aki Budaörsön nem vett észre egy járdaszigetet. A rolleres nagyon fontos üzenetet küldött.
Még szeptember 19-én Budaörsön, az Ifjúság utcában rögzítették azt a jelenetet, amely minden rolleres számára kötelező tananyag lehetne arról, hogy miért életbevágó a védőfelszerelések használata.
A pórul járt férfi most a rendőrségnek adott interjúban beszélt a balesetéről, hogy mit élt át és milyen tanulságokat vont le belőle. A legfontosabb, hogy használt bukósisakot: enélkül az interjú valószínűleg el sem készülhetett volna, a felesége pedig talán szívószállal etetné.
Videón a rolleres üzenete:
"Kutya kötelességed megvédeni saját magad a többi hülyétől" - üzente a férfi, megmutatva a több helyen is behorpadt sisakját.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!