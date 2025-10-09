228 km/óra - a leggyorsabb Fabiával ünnepel a 130 éves a Skoda

A mai CO2-kibocsátásra koncentráló világban vért izzadtak a Skoda mérnökei, de csak összehozták az eddigi leggyorsabb Fabiát a márka 130 éves fennállását ünneplő jubileumi széria erejéig. Az 1,5-ös turbómotorral szerelt Monte Carlo volt a kiindulási alap, amelynél a motor teljesítményét a normál 150 lóerőről 177 lóerőre növelték – a műszakilag helyes kW-ban számolva ez egyébként pontosan 130 kW-os teljesítmény –, így már 228 km/órás tempóra képes a Skoda Fabia 130. Ez egyébként mindössze 2 km/órával magasabb érték, mint az eddigi rekorder, a 2010-14 között kínált Fabia RS Combi tudott.

Gyorsabb váltó, nagyobb teljesítmény és sportfutómű ad szárnyakat a Skoda jubileumi modelljének

Fotó: MARTIN SZNAPKA / Skoda

Gyorsabb váltó és sportfutómű is javítja a Skoda Fabia 130 vezetési élményét

A Skoda fejlesztői készítették el az új motorhangolást, amelynél az átprogramozott vezérlés mellett új szívósort és megerősített hajtókarokat is használnak. A többleterő 3500/perces fordulat felett érezhető, a 177 lóerős csúcsteljesítményt az 5750-6000/perc fordulatszám-tartományban tudja, a 250 Nm-es nyomatékmaximum az 1500-4000/perces tartományban áll a vezető rendelkezésére. A vezetési élmény javítása érdekében újraprogramozták a hétfokozatú, duplakuplungos váltót, magasabb fordulaton kapcsol fel, Sport-módban köztes gázadással vált vissza, és magasabban tartja a fordulatot például a kanyarból kigyorsítás elősegítésére. A 0-100 km/óra gyorsulás 4 tizedet javul és 7,4 másodpercig tart, a 60-100 km/óra sprint 3 tizedet javul 3,8 másodpercre, a 80-120 km/óra sprint 5 tizedet javul 4,8 másodpercre.

Bent a Monte Carlo változat kényeztetése fogad

A megjelenés átalakításakor a márka motorsport-örökségét vették figyelembe, tehát a klasszikus piros-fehér-kék színeket, és nem az aktuális rikítózöld-fehér korszakot. Nem spóroltak még a fekete színnel sem, nem csak a tetőt és a tetőspoilert fényezik ilyenre, de az első légterelőt és a diffúzort is, utóbbinál jól látható a dupla kipufogó-végződés. A hátsó lámpák közé is kerül egy fekete csík (a fekete fényezés választásakor ezt a fóliacsíkot elhagyják). A 18 colos, Libra fantázianevű felnik sötétszürke fényezést kapnak. Az új sportrugókkal 15 mm-rel csökkentik a hasmagasságot, az elektromos kormányszervot átprogramozták a visszajelzés javítása érdekében. Az elektronikus beavatkozóknál is van újdonság, az ESP-nek van Sport módja, amikor a normálhoz képest később jön a beavatkozás.