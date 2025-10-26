Álomautóból praktikus kupét faragtak

Az Icons get a Makeover sorozatban egy újabb farmotoros kupét vettek elő a Skoda fiatal formatervezői, a 17 éve Mladá Boleslavban dolgozó Antti Mikael Savio ezúttal az MBX kupét helyezte ár a modern korba. Egészen pontosan a cseh márka történetének következő fejezetébe, hiszen már a Vision O tanulmány által megelőlegezett, a következő évtizedre várt formavilágot használta a finn formatervező, akinek a 3D-s tervek és a beltér elkészítésében a 24 éves David Stingl segített.

Sokoldalú kupé a jövő Skoda MBX-e

Fotó: Skoda

A csehek egyik legritkább autója a Skoda 1000/1000 MBX, a márka első farmotoros kupéjából 1966-69 között mindössze 1403/1114 példányt készítettek. Talán annak köszönhető ez a ritkaság, hogy nem volt igazán sportos ez a modell, a B oszlop hiánya miatt meg kellett erősíteni a karosszériát, így annak tömege 765-ről 820 kg-ra növekedett. A második karburátor miatt erősebb lett ugyan a motor, de ezt inkább magasabb fogyasztásban, mint gyorsabb haladásban élték meg a tulajdonosok.

2+2 ajtóval, 2+2 üléssel támad fel a Skoda MBX

A villanyautó-korban praktikus életstílus-autóként érkezik meg a Skoda MBX, amelynél egymással szemben feltáruló ajtókon át lehet megközelíteni az utasteret. Kihasználva az akkumulátoros-elektromos hajtásnak köszönhető teljesen sík padlót, az első ülések gombnyomásra összecsúsznak és kényelmes padot alkotnak, a hátsó ülések felhajthatóak, ilyenkor raktérként hasznosítható ez a tér. Annak érdekében, hogy a sporteszközökkel ne csak az aszfaltos út végéig tudják szállítani, légrugózást is adtak a formatervezők a digitális térben létező kupénak, ami így korlátozott keretek között terepjárásra is alkalmas a karosszéria felemelése után.

Üveghengerekből áll a műszerfal, amelyekre hátulról vetítik rá az információkat, illetve oldalról megvilágítva ezek a hangulatvilágítás részeként működnek. Ahogy a hatvanas évek végén készített autónál, úgy a modern Skoda MBX-nél sincs középkonzol, így semmi nem akadályozza az üléspaddá alakított első sor használatát. Retró részletnek nevezik, hogy az első fénygyűrű fölé helyezték el a fényszórót jelentő LED-eket, az ár a jövő zenéje, hogy a hátsó szélvédőt kamerával és monitorral váltják ki.