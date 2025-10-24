Nem találná ki, milyen autó futott 2831 km-t 66 liter gázolajjal!

Az aktuális rali Európa-bajnok lengyel Miko Marczyk éves szinte 120 000 km-t tesz meg, és ha épp nem munkából kifolyólag siet, akkor megfontoltan vezet. Egy évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni a gazdaságos vezetéssel, egy Škoda Enyaq villanyautóval Zakopane-ból a Balti-tengerig hajtott egy feltöltéssel (730 km, 11 kWh/100 km-es fogyasztás), egy Škoda Octavia RS iV plug-in hibriddel a Zakopane-Krakkó közötti 108 km-t 1 liter benzin felhasználásával tette meg. Nemrég egy közel szériaállapotú Skoda Superb 2.0 TDI-vel egy tank (66 l) gázolajjal 2831 km-t tett meg!

Közel szériaállapotú Skoda Superbbel sikerült 2,61 l/100 km-es fogyasztást és 2831 km-es hatótávolságot kihozni

Fotó: Skoda

Łódź-Párizs-Łódź viszonylatban érte el a Guinness-rekord hatótávot a Skoda Superb

A lengyelországi Łódźból indulva Németországon át hajtott Párizsig, ahol a Disneyland vidámpark volt a fordulópont, hazaúton Belgiumot és Hollandiát is érintette. Még novemberben kapta meg a 2,0 literes TDI motorral és 7 fokozatú DSG-váltóval szerelt Skoda Superbet, amellyel 20 000 km-t tett meg a rekorddöntésig. Ez idő alatt a Sportline kivitel 15 mm-rel alacsonyabb hasmagasságot eredményező rugóit szerelte az autó alá, illetve enyhén használt, alacsony gördülési abroncsokat is feltett – az új abroncsokkal magasabb a fogyasztás a tapasztalatai szerint – a 16 colos felnikre. Az 1590 kg saját tömegű autónál aztán csurig töltötte a 66 literes tankot.

Ha minden csepp számít, akkor a csövet is tele kell tölteni gázolajjal

Fotó: Skoda

Menet közben a 80 km/óra körüli tempóra állt be, igyekezett kihasználni a kamionok szélárnyékát, illetve a szerencse is mellé – vagy inkább mögé – szegődött, a visszaúton Franciaországban egy 200 km-es szakaszon hátszélben autózott, akkor 2,2 liter/10 0km-re ment le a fogyasztás. Végül 2,61 l/100 km-es fogyasztással zárult a nagy utazás. A Guinness-világrekord bejegyzést nem ezzel, hanem az egy feltöltéssel elért 2831 km-es távolsággal érdemelte ki a rali Európa-bajnok.

Miko Marczyk 5 tippje a takarékos vezetéshez