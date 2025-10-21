Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

autós hír

Gyomorforgató, mit művelt a vak sofőr a budapesti zebránál – videó

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kis híján elgázoltak egy gyalogost egy budapesti zebránál. A sofőr nem volt szívbajos, gondolkodás nélkül elhajtott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírzebragyalogos

Egy XV. kerületi zebránál mutatott be megdöbbentő manővert egy sofőr. Az eset egy balra kanyarodás során történt, közvetlenül a Bpiautosok.hu egyik olvasója előtt.

Az autó vezetője mintha észre sem vette volna a gyalogost, aki hiába szaporázta a lépteit, így is súrolta az autó. A gyalogos megpördült, de szerencsére nem esett el, és láthatóan nem sérült meg komolyabban.

Videón a pofátlan sofőr:

A sofőr lelassított az incidens után, de úgy gondolta, neki nincs teendője. Anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a gyalogosnak szüksége van-e segítségre, elhajtott.

Megrázó felvételen, ahogy egy autós fékezés nélkül gázol el egy gyalogost a zebrán: a videót itt nézheti meg!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!