Gyomorforgató, mit művelt a vak sofőr a budapesti zebránál – videó

Egy XV. kerületi zebránál mutatott be megdöbbentő manővert egy sofőr. Az eset egy balra kanyarodás során történt, közvetlenül a Bpiautosok.hu egyik olvasója előtt.

Az autó vezetője mintha észre sem vette volna a gyalogost, aki hiába szaporázta a lépteit, így is súrolta az autó. A gyalogos megpördült, de szerencsére nem esett el, és láthatóan nem sérült meg komolyabban.

Videón a pofátlan sofőr:

A sofőr lelassított az incidens után, de úgy gondolta, neki nincs teendője. Anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a gyalogosnak szüksége van-e segítségre, elhajtott.

