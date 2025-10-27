Meg akarta előzni az előtte haladót, élete legváratlanabb eseménye lett belőle - videó

Az előtte haladó furgont akarta megelőzni egy lengyel autós, amikor az út melletti erdőből váratlanul egy vad rohant ki. Az állat nekifutott a furgonnak, az ütközés elkerülhetetlen volt. A sofőr kisebb fej- és vállsérüléseket szenvedett.

A videó feltöltője azt írta, hogy egy kicsit szerencsésebb volt, mint az előtte haladó férfi. "Ha fél másodperccel korábban előzök, valószínűleg engem talál telibe. Ha nem előzök, a furgonnal való ütközése után valószínűleg a motorháztetőmön kötött volna ki" - írta a felvétel készítője.

Az egyik sofőr szerencsés, a másik balszerencsés volt - videó: