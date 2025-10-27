Hírlevél

Meg akarta előzni az előtte haladót, élete legváratlanabb eseménye lett belőle - videó

Rendkívüli vége lett egy országúti előzésnek. Az egyik sofőr nagyon pórul járt.
autós hírfurgonbaleset

Az előtte haladó furgont akarta megelőzni egy lengyel autós, amikor az út melletti erdőből váratlanul egy vad rohant ki. Az állat nekifutott a furgonnak, az ütközés elkerülhetetlen volt. A sofőr kisebb fej- és vállsérüléseket szenvedett.

A videó feltöltője azt írta, hogy egy kicsit szerencsésebb volt, mint az előtte haladó férfi. "Ha fél másodperccel korábban előzök, valószínűleg engem talál telibe. Ha nem előzök, a furgonnal való ütközése után valószínűleg a motorháztetőmön kötött volna ki" - írta a felvétel készítője.

Az egyik sofőr szerencsés, a másik balszerencsés volt - videó:

 

