Angol sportkocsi a budai várban! 1987-ben szenzáció volt!

Képzeletben repüljünk vissza 1987-be! Az akkori autóparkot nagyrészt Ladák, Wartburgok, Daciák és Skodák alkották, így már önmagában az feltűnést keltett, aki nem szocialista, hanem nyugati autóval járhatott. Az angol sportkocsik viszont egyenesen elérhetetlenek voltak, főleg az olyanok, mint a kézi összeszerelésű típusairól híres Morgan. Ezért is volt különösen érdekes, amikor 1987-ben az Autó-Motor magazin egy vadonatúj Morgant tesztelhetett és a budai várnegyedben fotózhatott. Íme, Karlovitz Kristóf írása!

A brit Morgan sportkocsi manufaktúra ma is létezik. Az1987-es tesztben szereplő modell vonásai az új autókon is láthatók

Fotó: Autó-Motor

Nem egyszerűen nyugati autó: ez egy angol sportkocsi

Sportkocsi... Ennek a szónak varázsa van. Hiszen az autó a gyorsaság szimbóluma, hát még egy olyan autó, amelyet kimondottan arra építettek, hogy gyors legyen, ami sportcélokra szolgál... Minden igazi autósnak felcsillan a szeme, ha ilyet lát. És milyen ritkán lehet ilyet látni! Nemcsak nálunk, hanem gazdagabb, fejlettebb közlekedésű országokban is. Az igazi, telivér sportkocsi kiveszőben van, eljárt felette az idő, ma az emberek nem ezt igénylik. Persze vágynak a sportosság látszatára, az Adidas cipő, a pocakot álcázó tréningruha és a táskából kikandikáló teniszütő mellett egy sportos fazonú kocsi sem áll rosszul, lehetőleg minél nagyobb spoilerekkel ellátva. Na de azért a kocsi legyen persze kényelmes, szépen szóljon benne a Hi-Fi-muzsika, az sem hátrány, ha villanymotor mozgatja az ablakokat és a tolótetőt — ehhez képest a sebesség másodrendű, hiszen a hömpölygő forgalomban úgysem lehet gázt adni. Ilyen igényekre számos típust gyártanak világszerte és a hozzáértők körében ezeknek pszeudosportkocsi a nevük. A Morgan Plus 8 nem ilyen. Ez igazi. Olyan, mint vízi járműben egy portyakajak, vagy két keréken egy versenybringa. Semmi engedményt nem tesz a kényelem irányában, viszont maximumot nyújt a hozzáértőnek a sebességélményből. Ez arra való, hogy a vele való autózás fakírabb beállítottságú ínyenceknek örömet szerezzen, semmi másra. Egyáltalán nem szállítóeszköz és csak nagyon korlátozottan közlekedési eszköz. Ez egy sportgép. Már az első benyomás sem mindennapi.

Ha a járdán állunk, a Morgan térdig ér. Mégsem kelti kis autó benyomását, mert nagyon hosszú és igen széles, ezenkívül komoly méretű gumiabroncsokkal felszerelt könnyűfém kerekei is tekintélyt keltenek.

A formája olyan, mintha a harmincas években készült volna, és ez azért van, mert tényleg a harmincas években készült az első ilyesféle Morgan és azóta egyszerűen nem változtattak a jellegén. Ez a kocsi nem valami régi típust utánoz — ez egy régi típus. E tekintetben a világon egyedülálló. Ódon hűtőmaszkban végződő, beláthatatlanul hosszú gépháztetejét (ami persze kétoldalról felfelé nyílik) küszöblécekben folytatódó sárvédők szegélyezik, elöl ezek hordják a fényszórókat is. A motorház mögött jó széles, ám mindössze arasznyi magas szélvédő következik, amelynek fura arányai három darab mini ablaktörlő alkalmazását tették szükségessé. Az „utastér” szigorúan kétszemélyes, az üléstámlák mögött egy kis lejtős farrész jön, rajta kívül a pótkerék, belül egy minimális méretű, az ülések felől hozzáférhető csomagtér imitáció. Ennyi az egész. Amit nem lehet leírni, hanem látni kell: a minden porcikájában jellegzetesen angol kialakítás, az értő gonddal és nagy stílusérzékkel megoldott részletek. Ezen külső szemle után üljünk be — ha ugyan a „beülés” visszaadja azt, amiről itt szó van. Helyesebb lenne talán leülést mondani, mert az ember úgy érzi, hogy a valódi bőrrel bevont ülés lent van az aszfalton. Ide bejutni a kéttenyérnyi felületű ajtón keresztül nem valami egyszerű művelet, de ha sikerült, a pozíció meglepően kényelmes. A volán pont jó távolságban van, a lábunkat csaknem vízszintesen és csaknem teljesen kinyújthatjuk. Csak a roppant keskeny lábtér fura: a kuplungpedál mellett bal oldalt már egyáltalán nincs hely, lábunkat kénytelenek vagyunk menet közben a pedálon nyugtatni, amiről minden kezdő vezető tudja, hogy árt a szerkezetnek. Ám hamar rájövünk, hogy itt kár félteni a kinyomócsapágyat, mert a pedál megnyomása edzett izmokat kíván, a rajta pihentetett láb meg sem moccantja.