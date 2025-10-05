Angol sportkocsi a budai várban! 1987-ben szenzáció volt!

Képzeletben repüljünk vissza 1987-be! Az akkori autóparkot nagyrészt Ladák, Wartburgok, Daciák és Skodák alkották, így már önmagában az feltűnést keltett, aki nem szocialista, hanem nyugati autóval járhatott. Az angol sportkocsik viszont egyenesen elérhetetlenek voltak, főleg az olyanok, mint a kézi összeszerelésű típusairól híres Morgan. Ezért is volt különösen érdekes, amikor 1987-ben az Autó-Motor magazin egy vadonatúj Morgant tesztelhetett és a budai várnegyedben fotózhatott. Íme, Karlovitz Kristóf írása!
Sportkocsi... Ennek a szónak varázsa van. Hiszen az autó a gyorsaság szimbóluma, hát még egy olyan autó, amelyet kimondottan arra építettek, hogy gyors legyen, ami sportcélokra szolgál... Minden igazi autósnak felcsillan a szeme, ha ilyet lát. És milyen ritkán lehet ilyet látni! Nemcsak nálunk, hanem gazdagabb, fejlettebb közlekedésű országokban is. Az igazi, telivér sportkocsi kiveszőben van, eljárt felette az idő, ma az emberek nem ezt igénylik. Persze vágynak a sportosság látszatára, az Adidas cipő, a pocakot álcázó tréningruha és a táskából kikandikáló teniszütő mellett egy sportos fazonú kocsi sem áll rosszul, lehetőleg minél nagyobb spoilerekkel ellátva. Na de azért a kocsi legyen persze kényelmes, szépen szóljon benne a Hi-Fi-muzsika, az sem hátrány, ha villanymotor mozgatja az ablakokat és a tolótetőt — ehhez képest a sebesség másodrendű, hiszen a hömpölygő forgalomban úgysem lehet gázt adni. Ilyen igényekre számos típust gyártanak világszerte és a hozzáértők körében ezeknek pszeudosportkocsi a nevük. A Morgan Plus 8 nem ilyen. Ez igazi. Olyan, mint vízi járműben egy portyakajak, vagy két keréken egy versenybringa. Semmi engedményt nem tesz a kényelem irányában, viszont maximumot nyújt a hozzáértőnek a sebességélményből. Ez arra való, hogy a vele való autózás fakírabb beállítottságú ínyenceknek örömet szerezzen, semmi másra. Egyáltalán nem szállítóeszköz és csak nagyon korlátozottan közlekedési eszköz. Ez egy sportgép. Már az első benyomás sem mindennapi.
Ha a járdán állunk, a Morgan térdig ér. Mégsem kelti kis autó benyomását, mert nagyon hosszú és igen széles, ezenkívül komoly méretű gumiabroncsokkal felszerelt könnyűfém kerekei is tekintélyt keltenek.
A formája olyan, mintha a harmincas években készült volna, és ez azért van, mert tényleg a harmincas években készült az első ilyesféle Morgan és azóta egyszerűen nem változtattak a jellegén. Ez a kocsi nem valami régi típust utánoz — ez egy régi típus. E tekintetben a világon egyedülálló. Ódon hűtőmaszkban végződő, beláthatatlanul hosszú gépháztetejét (ami persze kétoldalról felfelé nyílik) küszöblécekben folytatódó sárvédők szegélyezik, elöl ezek hordják a fényszórókat is. A motorház mögött jó széles, ám mindössze arasznyi magas szélvédő következik, amelynek fura arányai három darab mini ablaktörlő alkalmazását tették szükségessé. Az „utastér” szigorúan kétszemélyes, az üléstámlák mögött egy kis lejtős farrész jön, rajta kívül a pótkerék, belül egy minimális méretű, az ülések felől hozzáférhető csomagtér imitáció. Ennyi az egész. Amit nem lehet leírni, hanem látni kell: a minden porcikájában jellegzetesen angol kialakítás, az értő gonddal és nagy stílusérzékkel megoldott részletek. Ezen külső szemle után üljünk be — ha ugyan a „beülés” visszaadja azt, amiről itt szó van. Helyesebb lenne talán leülést mondani, mert az ember úgy érzi, hogy a valódi bőrrel bevont ülés lent van az aszfalton. Ide bejutni a kéttenyérnyi felületű ajtón keresztül nem valami egyszerű művelet, de ha sikerült, a pozíció meglepően kényelmes. A volán pont jó távolságban van, a lábunkat csaknem vízszintesen és csaknem teljesen kinyújthatjuk. Csak a roppant keskeny lábtér fura: a kuplungpedál mellett bal oldalt már egyáltalán nincs hely, lábunkat kénytelenek vagyunk menet közben a pedálon nyugtatni, amiről minden kezdő vezető tudja, hogy árt a szerkezetnek. Ám hamar rájövünk, hogy itt kár félteni a kinyomócsapágyat, mert a pedál megnyomása edzett izmokat kíván, a rajta pihentetett láb meg sem moccantja.
Indítózunk, és ebben a pillanatban úgy érezzük, mintha valami kisebb vulkán készülődne kitörni, mert a hangszigetelő anyagot egyáltalán nem tartalmazó, viszont számos réssel ellátott gépháztetőn át a szívás és mechanikus eredetű zajok kórusa érkezik fülünkbe, a két küszöb alól pedig a 3,5 literes V8-as motor kétoldalt kivezetett kipufogói szolgáltatják az aláfestő muzsikát. Az egész egyáltalán nem elviselhetetlenül hangos, beszélni is lehet mellette, de az ember érzi, hogy nagy erők léptek működésbe. Aztán az arasznyinál is rövidebb, a tekintélyes magasságú kardánalagútból alig kiálló váltókarral berakjuk az egyest (el ne felejtsük megemlíteni, hogy természetesen bal kézzel, lévén a Morgan jobbkormányos), bal lábunk őszinte megkönnyebbülésére felengedjük a kuplungot és megkezdődik az előadás. Kellően határozott gázadásra a 105-ös Skodánál 20 kg-mal könnyebb, de 157 lóerejével (115,5 kW) két darab 1600-as Lada teljesítményét magába sűrítő kocsi úgy indul, mint a rakéta: mindössze 7 másodpercre van szüksége, hogy elérje a 100-at. Itt azonban a vehemens gyorsításnak koránt sincs vége, szinte az a benyomásunk támad, hogy a görgős kialakítású és ezért a talp legkisebb moccanását is híven követő gázpedál és a sebességmérő mutatója között valamiféle dróthuzalos kapcsolat van: ahány centit benyomjuk a pedált, annyit ugrik feljebb a mutató. Miközben mindez lezajlik, a kocsi minden útegyenetlenségen keményen megrázkódik, csak úgy rezegnek a nagy sárvédői — a bennülőkről nem is beszélve! Ahogy nő a tempó, egyre jobban érezhető a jelképes szélvédő által csak igen szerényen tompított menetszél amely kisvártatva orkánná erősödik, annak minden hangtüneményével. Társalogni immár lehetetlen, de nem is tanácsos, mert kanyargós országúton, ahová a Morgan igazából való, maga a vezetés a teljes figyelmet leköti. Miközben a bal kéz a precíz vezetésű, de nem éppen könnyen járó váltókarral van elfoglalva, a jobbnak bőven ad munkát a mindennemű szervoberendezést nélkülöző, de szép bőrbevonatú kormány kezelése.
Férfias beletaposást kíván a fék is, de az eredményül kapott lassulás megfelel a menetteljesítményeknek, melegedés miatti fékhatáscsökkenésnek nyoma sincs.
A Morgan Plus 8 nem tartozik az igazán gyors autók közé: ma, amikor sok középkategóriájú családi autó is 200 felett megy, a 197 km/h végsebesség szerénynek számít. De a számadatok megtévesztőek. Ebben a kocsiban 120-nál nagyobb a sebességélmény, mint a nesztelenül suhanó modern típusokban 220-nál. Ezt végighajtani egy szép kanyarkombináción jobban hasonlít egy energikus mén meglovaglására, mint az autóvezetésre egy agyonkényelmesített komfort limuzinban. Rádiót nem lehet hallgatni benne, de ezért bőséges kárpótlást nyújt a motor basszus-diadalordítása minden egyes gázadáskor. Hát ilyen autó a Morgan Plus 8. De különlegességeit ezzel korántsem soroltuk fel. Ez az autó, amelynek alváza részben még ma is fából készül. Ez az, amit gyárnak alig nevezhető műhelynek a szakma néhány megszállottja kézzel szerel össze. A Morgan belekerül egy jó Mercedes árába, és mégsem kapható csak úgy egyszerűen: a korlátozott gyártókapacitás miatt évekig kell várni egy új példányra, ami — legalábbis Angliában — merőben szokatlan jelenség... De hát szokatlan jelenség maga ez a csodálatos autó is, egy valóságos guruló műemlék az uniformizálódott gépkocsik egyhangú világában. Persze, jó, hogy az autó fejlődik. És jó, hogy ez ilyen maradt.