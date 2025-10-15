Olyan, mint egy űrhajó, de közútra készült az autó – mutatjuk!

A Cheryhez tartozó Jaecoo márka jövőre új topmodellt vezet be az európai piacokon. A Jaecoo 7-es fölé pozícionált 8-assal (egyes piacokon J8) olyan típusoktól is elcsábíthatnak vevőket, mint a Skoda Kodiaq vagy a Kia Sorento. Az új szabadidő-autó karosszériája 4,82 méter hosszú, ám amivel kilóg a konkurensek sorából az az, hogy öt-, hat-, és hétüléses kivitelben is gyártják. A 7-eshez hasonlóan itt a karosszériába besüllyedő kilincseket alkalmaznak, a beltér pedig ugyancsak érintőképernyő-hangsúlyos, ami tulajdonképpen már az új kínai autók egyik ismérvének mondható.

Európai ízlésnek megfelelő forma! Az új szabadidő-autó piaci bevezetése jövőre várható

Lesz plug-in hibrid is a nagy szabadidő-autóból

A Jaecoo 8-ast kétféle hajtáslánccal kínálják a kínaiak. A hagyományos vonalat képviseli a 2,0 literes, turbós benzinmotoros kivitel 257 lóerővel, ám Európában alighanem a plug-in hibrid lesz a befutó. Utóbbi verzióban, 1,5 literes, benzinmotort találunk, amely a villamos rásegítéssel 530 lóerőt produkál, méghozzá 650 Nm-es nyomatékkal karöltve. Pontos fogyasztási adatokat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, ám azt már tudjuk, hogy első- és összkerékhajtású kivitel is készül az új kínai szabadidő-autóból. A plug-in hibrid esetében 182 kilométeres elektromos hatótávot ígérnek!