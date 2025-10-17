Hihetetlen, ilyen autót még nem látott!

Sok trend van manapság az autóiparban. Például régi, legendás típusok nevét aggatják rá olyan új modellekre, amelyeknek tulajdonképpen semmi közük sincsen a névelődhöz. Ilyen a Ford Capri, de ide sorolható az Opel Frontera is. Az Opel 1991-2004 között kínálta az ős-Fronterát, az Isuzu alapokon lévő járgány pedig a keményvonalas, igazi terepjárók szűk táborát gyarapította. Nem véletlen, hogy a típus erősen átalakított változatával még a Dakar Ralin is elindultak! Az új Frontera azonban más tészta: a nyáron piacra került típus egy spórolós, kiskategóriás szabadidő-autó, amelynek nem a terepen nehéz körülmények között, hanem családi járműként kell helytállnia.

A szabadidő-autó új ruhája: a Gravel változat amolyan kalandorautó

Fotó: Autó-Motor

Szabadidő-autó, amelyet mintha tuningcég épített volna

Az Opel is tisztában van azzal, hogy sokan szeretnék, ha a régi Frontera acélosságából valamennyi megjelenhetne az újdonságon is. Olyan, mintha nekik készítették volna el a Frontera Gravelt. Ez lényegében egy rendszámos tanulmányautó, amely egyrészt megmutatja, hogy milyen irányba fejlődhet a Frontera, másrészt show carként segít abban, hogy az Opel hírverést csapjon a polgári változatoknak. No de mit kell tudni a Gravelről? A rüsselsheimi mérnökök azt a feladatot kapták, hogy építsenek egy terepjáró változatot, az eredményt elnézve pedig igencsak elengedték a fantáziájukat. A tanulmányautó úgy néz ki, mintha egy off-road katalógusból állították volna össze. A homokszín nem fényezés, hanem fóliázás eredménye, de említhetjük a narancssárga márkaemblémát vagy hogy a Borbet felnikre BF Goodrich terepgumikat húztak. A tetőre pedig olyan “csomag” került, mintha egy expedíciós jármű lenne - a kiegészítő fényszórók nappal is vakítanak. Sőt, ha ez nem lenne elég, egy gigászi csörlőt szereltek a Gravelre, ami a szorult helyzetekből is kihúzhatja az autót, méghozzá szó szerint.

A narancssárga szín belül is visszaköszön

Fotó: Autó-Motor

Amikor a nehéz akksi előnyt jelent

Bármennyire is durva a modell megjelenése, csak fronthajtású, ugyanis a Fronterából nem készítenek 4x4-es verziót. Ettől függetlenül egy rövid, könnyű terepezést bevállaltunk, ahol értelmet nyertek az autó gégháztetőjén lévő kábelek. Ezeket leginkább sűrű erdőben közlekedő terepjárókra szokták felszerelni, hogy elvezessék a faágakat. A másik ami érdekes, hogy az elektromos hajtásnak van előnye terepen: a súlypont a nehéz akkumulátor miatt nagyon alacsony, így az sem gond, ha a tetőcsomagtartón cipeljük a pótkereket. Próbáltuk faggatni az Opel képviselőit, hogy mi valósulhat meg a Gravelből és sejtelmesen csak annyit mondtak, hogy egyes részletek akár visszaköszönhetnek majd akár a gyári tartozékok listájáról is. Tulajdonképpen ezzel az autóval tesztelik a közönséget, hogy milyen irányba mozduljanak el a Fronterával…