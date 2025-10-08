Dübörög az elektromos autók piaca

2025 az elektromos autók eladását illetően fordulópontot jelent. Az idei év első kilenc hónapjában 22 628 darab tisztán elektromos járművet helyeztek forgalomba hazánkban, ami új rekord, hiszen ez több, mint amit tavaly összesen eladtak! Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer egységet is - hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a leginkább környezetkímélő hazai flotta még idén eléri a 100 ezres darabszámot!

Egyre nő az elektromos autók aránya a hazai járműparkban

Folyamatosan nő az elektromos autók részaránya

Érdemes kicsit visszamenni az időben, hogy teljes képet kapjunk az elektromos autók magyarországi térhódításáról. 2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest pedig megduplázódott. A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét 10 milliárd forinttal emelték meg. A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen mértékben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen mert a korszerű elektromos autók üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké.