Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

trükk

5 pofonegyszerű trükk villáskulccsal – nem hisz a szemének!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sztár akar lenni az autószerelésben? Sokszor a legegyszerűbb fogások jelentik a megoldást a szervizben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trükkvilláskulcsautós hírjavításcsavarszerviz

Gyakran apróbb dolgok is okozhatnak nagy bosszúságot, autójavításkor bizony kell ezzel számolni. Mutatunk öt ügyes fogást villáskulcsra hangszerelve, hogy könnyebben vegyük az akadályokat, ha szervizelünk.

@autodoc.eu 🚨3% off for subscribers! Use promo code "TIKTOK13" by 31.08.2024⏰️ TOP 5 hacks that will make your car repair easier 🚙 #autodoc #autohack #hack #lifehack #trick #usefull #usefullifehacks #usefullifetips #tips #garage #mechanic #mechaniclife #carhacks #doyouknow #top #top5 #fyp #foryou #viral #viralvideo #tools ♬ original sound - Ibiza Records

Pofonegyszerű trükkök

Van itt minden a különböző, többnyire neheze hozzáférhető helyen lévő csavarok lazításától kezdve a féknyereg dugattyújának visszatolásán át az olajfilter lecsavarásáig, érdemes megjegyezni az elmés megoldásokat!  

  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!