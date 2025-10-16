Megtörtént minden autós legrosszabb rémálma a sziklás hegyi úton - videó

Rémisztő baleset részese volt egy autós egy hegyi úton. Óriási szikla találta telibe a kocsiját.
Rendkívül rossz minőségű, kátyúktól hepehupás hegyi úton közlekedett egy autós, amikor a semmiből halálos veszély jelent meg. Egy óriási szikla elszabadult a helyéről, és megállíthatatlanul gurulva telibe találta az autót.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szikla nem lökte szakadékba az autót, így a tekintélyes anyagi káron kívül más baj nem történt.
Videón a szikla pusztítása:
