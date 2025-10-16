Megtörtént minden autós legrosszabb rémálma a sziklás hegyi úton - videó

Rendkívül rossz minőségű, kátyúktól hepehupás hegyi úton közlekedett egy autós, amikor a semmiből halálos veszély jelent meg. Egy óriási szikla elszabadult a helyéről, és megállíthatatlanul gurulva telibe találta az autót.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szikla nem lökte szakadékba az autót, így a tekintélyes anyagi káron kívül más baj nem történt.

Videón a szikla pusztítása: