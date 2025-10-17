Büszkeség! Magyar szimulátor kapott rangos díjat

A magyar Flying Objects design stúdió tervezte Kelako Racing Seat versenyautó szimulátor elnyerte a nemzetközi design világ egyik legnagyobb presztízsű díját, a Red Dot Design Awardot és azon belül is Best of the best minősítést. A fejlesztő és tervező csapat Szingapúrban vehette át az elismerést: olyan projekteket díjaztak, amelyek még nem jutottak el a sorozatgyártásig, ám kiemelkedő potenciállal rendelkeznek.

Forma és tudás szempontjából is kiemelkedő a magyar szimulátor

Fotó: Flying Objects

A szimulátor, amelyet fokozni lehet

A Kelako Racing Seat lényegében egy olyan szimulátor rendszer, amely egy Formula-1-es autó pilótafülkéjét idézi. Az ötlet Kelemen Ákostól származik, aki utasszállító oktató pilótaként a repülés, a sebesség, a szimulátorok és motorsportok elkötelezett rajongója. A csapat Húnfalvi András vezetésével olyan szuperrealisztikus élményt nyújtó rendszert álmodott meg, ami fokozatosan bővíthető, fejleszthető és személyre szabható: az alapkonfiguráció egy statikus ülésből és vázból áll, ami tökéletesen idézi egy valóságos versenyautó arányait, de a “vezető” lépésről lépésre alakíthatja át a szimulátort minden irányban mozgó, VR-kompatibilis élmény géppé. Az egyes modulok fokozatos beépítése egyre mélyebb és realisztikusabb versenyélményt tesz lehetővé. A váz előre kialakított rögzítési pontokat tartalmaz különféle kiegészítőkhöz, például biztonsági övekhez, kormányhoz vagy pedálokhoz. A fejlesztések között szerepelhetnek például mélynyomók a motor rezgések imitálására, valamint vibrációs egységek. A pilótafülke “buborékkal” is kiegészíthető, amely áramvonalas, egyedi formavilágával hűen idézi a versenyautók jellegzetes sziluettjét.