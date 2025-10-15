Ez a világ egyik legritkább közúti jelzőtáblája, soha nem találná ki a jelentését

Nem jelent semmilyen korlátozást, és különösebb veszélyre sem hívja fel a figyelmet az a közlekedési tábla, amelynek láttán talán százból száz hazai autós jönne zavarba. A szóban forgó tábla Németország legritkábban alkalmazott közúti jelzése (mindössze 13 van belőle), megnevezése pedig: „Digitális közúti tesztpályát jelölő tábla”.

A táblával olyan tájékozódási pontokat jelölnek meg Münchentől északra, az A9-es és az A93-as autópályán (Holledau csomópont környékén), egymástól körülbelül 2,5 kilométer távolságra, ahol az önvezető autók valós körülmények között tesztelhetők.

A Digitális Közúti Tesztpálya programot 2015-ben hozták létre annak érdekében, hogy elősegítse az ágazat fejlődését, az automatizált és hálózatba kapcsolt járművek tökéletesítését, biztonságosabbá tételét.

Így néz ki a tábla:

A szokatlan jelzésképű táblák kihelyezésének célja, hogy a járművek számára segítsék elő a pontos lokalizációt olyan környezetben is, ahol például a hagyományos útfestés, valamint az érzékelők stb. pontossága önmagában nem elegendő. Az önvezető járművek a táblák hossz- és keresztirányú elhelyezkedésének köszönhetően felismerik, hogy pontosan hol vannak, emellett a jelölt szakaszokon végzik az új alkalmazások tesztelését is (járművek közötti kommunikáció, jármű–infrastruktúra kommunikáció valós idejű adatcserével).

Egy átlagos sofőrnek tehát nincs sok teendője a táblával kapcsolatban, mindössze érdemes megjegyeznie, hogy ezeken a helyszíneken teszteléseket végző automatizált járművek is közlekedhetnek - írta a Kreszváltozás.