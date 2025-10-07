Elképesztő videón, hogy mit művelt egy őrült taxis a Szentendrei úton

Hírlevél

Hajmeresztő jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera Budapesten. Egy taxi sofőrje a forgalommal szemben indult el.
Nehezen magyarázható hibát követett el egy taxi sofőrje a napokban Budapesten. A Bpiautosok.hu egyik olvasója rögzítette, ahogy az autó több száz métert tett meg a forgalommal szemben a Szentendrei út osztott pályás szakaszán, a Pünkösdfürdő utca és a Batthyány utca kereszteződésétől a centrum irányába.

A helyzet akkor vált életveszélyessé, amikor már mindkét sávban érkeztek szemből autók. Ekkor a taxi sofőrje a padkán áthajtva tért vissza az út megfelelő oldalára.

Videón a forgalommal szemben haladó taxi:

A beküldő azt írta, hogy a lámpánál állva úgy látta, utasok is voltak az autóban. Baleset szerencsére nem történt.

 

