Viták áldozata lett ez a jármű!

A legendás Tatra autógyár az 1950-es évek közepén fejlesztette ki a 7 tonnás T137-es teherautót. Azonban 1956 tavaszán a csehszlovák központi állami vezetés döntést hozott arról, hogy a 7 tonnás kategóriájú teherautókat a LIAZ (Liberecké automobilové závody – Libereci Autógyár) fogja gyártani. A LIAZ hivatalosan is tiltakozott a Tatra 137-es terve ellen, mivel ez a kategória nekik volt kijelölve. Így hosszú viták és politikai döntés eredményeként a Tatra 137-es gyártását leállították, mielőtt az elkezdődhetett volna. Mindössze három prototípus példány készült a V8-as teherautóról, amely hihetetlenül nagy durranás volt: 1955-ben az Autó-Motorban jelent meg egy nyelvezete miatt is érdekes írás, az akkor még javában fejlesztés alatt álló teherautóról.

Igazi klasszikus teherautó forma. A Tatra 137-es azonban nem jutott el a sorozatgyártásig

Fotó: Autó-Motor

Teherautó V8-as szívvel

Olvasóink bizonyára velünk örülnek, amikor megismerkednek a Tatra-gyár új teherautójával, ezzel a 7 tonnás gyönyörű kocsival. A csehszlovák autóipar, amely igen gyakran lepi meg a világot új alkotásokkal, úgy látjuk, most is kitett magáért. Egyelőre csupán néhány mondatban adunk tájékoztatást arról a minden részletében is nagyszerűnek ígérkező prototípusról, a Prágából kapott ott képek és leírások alapján. A típus jelenleg nehézfeltételű próbautakat teljesít, hogy a sorozatgyártás megindulása előtt valamennyi tulajdonságát kiismerjék. Motorja 8 hengeres négyütemű Diesel, közvetlen tüzelőanyag-befecskendezéssel. Minden henger önálló, négy-négy henger egy sorban. Egy vezérműtengelyt alkalmaztak, ezzel kiküszöbölték a korábbi hajtóláncokat, ékszíjakat. A léghűtéses motor önműködő hőszabályozó berendezést kapott.

A motor teljesítménye 2000 fordulatnál 160 lóerő, a feltöltő berendezés bekapcsolásával 220 lóerő.

Az olajtartály a motor elején van. Tengelykapcsolója száraz, egytárcsás. Hidraulikus vezérlése jelentősen megkönnyíti a gépkocsivezető munkáját. Az érintkező tárcsákon különleges fémbevonatot alkalmaztak, hogy a kopást csökkentsék. Sebességváltója 5 fokozat előre és 1 hátramenet kapcsolást biztosít. A váltómű nem közvetlenül csatlakozik a motorhoz, hanem a rakfelület alatt, körülbelül a kocsi közepén helyezkedik el. A kapcsolókar a kormány alatt van, az első és a hátramenet kivételével valamennyi fokozat szinkronizált. Terepkapcsolóval felezik az országúti áttételeket, tehát tíz különböző fokozat váltható. A terepváltó sűrített levegővel vezérelhető. A kiválasztott áttétel a kuplungpedál teljes lenyomásakor önműködően kapcsolódik. Lengőtengelyes ikerkerekes hátsóhíddal látják el, erősített tányér-kúpkerékkel, sűrített levegővel működő reteszes zárszerkezettel. A retesz csupán addig zár, amíg a vezető lenyomva tartja a kormány melletti kapcsolókart. A mellsőhíd ugyancsak lengőtengelyes, a terepjáró kivitelnél külön meghajtással. A meghajtószerkezet a mellső és a hátsó hídnál teljesen azonos, az alkatrészek egymás között cserélhetők. A mellső kerekek meghajtása is sűrített levegővel kapcsolható. A kormánymű áttétele újszerű. A különleges csigák a kormánykar két tűgörgős csapágyába illeszkednek. A kormányzás könnyű, biztonságos. A téli olajdermedéstől meleg levegőáramlás védi a kormányművet. A fékek sűrített levegővel működnek. Alvázkeret nincs, a fődarabok préselt, hegesztett tartóprofilokhoz kapcsolódnak.