Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

autós hír

Ezt nagyon sokan rosszul tudják a téli és négy évszakos gumikról, íme az igazság!

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre hűvösebbre fordul az időjárás, emiatt egyre többen fontolgatják az abroncsok cseréjét. Tisztázzuk a leggyakoribb téli gumis tévhiteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírgumicseretéli gumi

A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele a megfelelő állapotú és az évszakhoz illő gumiabroncsok kiválasztása. Különösen igaz ez a közelgő téli időszakra: ahogy csökken a hőmérséklet, egyre többen kezdenek el gondolkodni a gumiabroncsok cseréjén.

Ilyenkor azonban a döntést sokszor nem a valós műszaki szempontok, hanem a széles körben elterjedt tévhitek és félreértések befolyásolják. A Continental összegyűjtötte azt az öt leggyakoribb tévhitet, amelyekkel minden autós találkozhat.

1. Csak hóban kellenek a téli gumiabroncsok

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a téli abroncsok használata csak havas útviszonyok között fontos. Valójában a hőmérséklet a döntő tényező: 7 Celsius-fok alatt a nyári abroncs anyaga megkeményedik, elveszíti rugalmasságát, és nem képes az útfelülethez megfelelően tapadni. Ennek következménye a meghosszabbodó fékút és a gyengébb irányíthatóság – tehát nemcsak a hó, hanem a hideg is indokolja a gumicserét.

2. Nem gond, ha nyáron is fent hagytuk a téli abroncsot

Bár kényelmes megoldásnak tűnik, a téli gumi nyári használata jelentősen rontja az abroncs teljesítményét. A magas hőmérséklet hatására a téli keverék túlzottan felmelegszik és idővel elöregszik, így a következő télen már nem biztosít megfelelő tapadást. Emellett a fékút is meghosszabbodik, a gördülési ellenállás nő, és a fogyasztás is kedvezőtlenebb lesz.

Nem igaz, hogy csak hóban van szükség téli gumira (Fotó: Continental)

3. Csak a legfrissebb gyártású gumiabroncsot érdemes megvenni

Sokan keresik a frissen gyártott abroncsokat, pedig a gyártási idő nem befolyásolja a minőséget. A gumiabroncs hároméves koráig frissnek, ötéves koráig pedig újnak számít, ha megfelelően tárolták. Egy 1-2 éves abroncs minden paraméterében megegyezik azzal, ami épp most gördült le a gyártósorról. A legfontosabb, hogy megbízható forrásból származó, helyesen tárolt terméket válasszunk.

4. Az M+S jelölés automatikusan négy évszakos abroncsot jelent

Fontos leszögezni: az M+S (mud & snow) jelöléstől nem lesz egy abroncs sem téli, sem négy évszakos. Ahhoz, hogy egy gumiabroncs téli besorolást kapjon, a 3PMSF (három hegycsúcs hópehellyel) szimbólumnak is szerepelnie kell rajta. A legtöbb négy évszakos abroncson rajta van mindkét jelölés, így teljes értékű téli gumiabroncsként is használhatók, még azokban az országokban is, ahol a téli abroncs kötelező.

5. Négy évszakos abroncsokkal Ausztriába tabu

Szintén gyakori félreértés. Ha a négy évszakos abroncson mind az M+S, mind a 3PMSF (három hegycsúcs hópehellyel) jelölés megtalálható, akkor azt a hatóságok téli abroncsként is elfogadják. Tehát az ilyen abroncsokkal Ausztriában és más, téli gumiabroncs használatát előíró országokban is teljes biztonsággal közlekedhetünk, büntetést sem fogunk kapni.

Mikor kell cserélni? Mekkorát kell venni? A téli gumi választása nem ördöngösség, de némi körültekintést igényel. Ebben a cikkben olvashat róla!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!