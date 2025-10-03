Ez most a legkeresettebb gumiabroncs! Ön beszerezte már?

Ahogy közeledik a hideg időszak, a téli gumik iránti érdeklődés meredeken emelkedik az online keresésekben - derül ki az Árukereső friss adataiból. Az Árukeresőn az „autó gumiabroncs” kategória augusztus vége és szeptember közepe között 870 002 megtekintést ért el, ami 37,5 százalékos növekedést jelent. Ezzel a kategória a második leglátogatottabb volt, megelőzve a szinte mindig népszerű mobiltelefonokat is!

A téli gumi választásánál egyre tudatosabbak a vevők

Fotó: Pirelli

Téli guminál a racionalitás dönt

Az adatok arra utalnak, hogy a magyar autósok egyre tudatosabban és korábban kezdik meg a felkészülést a télre. A régióban is hasonló számok tapasztalhatóak, és bár Szlovákiában a téli gumik az elmúlt hetekben a keresésekben megelőzték az elektronikát, az érdeklődés most enyhén mérséklődik, ami arra utal, hogy a szlovák autósok idén a megszokottnál korábban kezdtek gondolni a télre. És hogy mi alapján választanak a vásárlók? “Érdekes, hogy az akciók vagy az ismerősök ajánlásai meglehetősen kis szerepet játszanak. A gumiabroncsok kiválasztásakor az emberek leggyakrabban a nedves tapadást, az élettartamot, az árat és a független tesztek eredményeit veszik figyelembe: vagyis azokat a tényezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják a biztonságot és az autó általános üzemeltetési költségeit” - nyilatkozta a Continental képviselője.