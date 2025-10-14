Csak a prémium téligumit vásárlók lehetnek biztosak abban, hogy jól választottak

Jelentős különbségek vannak a prémiumgyártók téligumijai és az olcsó, távol-keletről importált garnitúrák között, ahogy arra a német Auto Zeitung, az Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) és a GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH által közösen elvégzett teszt rávilágít. Tíz garnitúra 245/45 R19 méretű téli abroncsot vizsgáltak meg BMW 5-ös kombira szerelve, és ahogy az ADAC/ÖAMTC korábbi tesztjénél, itt is csak a vizsgált abroncsok felét tudják jó szívvel ajánlani a szakemberek. Amíg a prémiumgyártók abroncsaiért nagyjából 1000 eurót kell fizetni, ennek harmadáért is lehet új gumikat találni – kérdés, megéri-e a spórolás?
Havas és nedves útfelületen vannak jelentős eltérések a téligumiknál
Noha egyre ritkábban találkozik az ember hóval borított utakkal, vannak, akiknek fontos, hogy ilyen körülmények között is biztonságosan tudjanak haladni. Meggyőző a Bridgestone, Goodyear és Michelin abroncsa jó tapadása és menetbiztonsága, a Pirelli jó havas teljesítményével a Continental, Maxxis és Vredestein gumija előtt végez, amelyek csak kielégítőek télies útviszonyok között. A Triangle abroncsa határhelyzetben instabil, a Linglong menetbiztonsága a legrosszabb, a Yokohama rossz tapadásával, gyenge oldalvezető erővel és korlátozott stabilitással kerül az utolsó helyre.
Nedves útfelületen is nagyok az eltérések. Itt a Goodyear és a Pirelli abroncsa kerül az élre, ezeket a Continental, Bridgestone és Michelin abroncsa követi. A Vredestein, Yokohama és Triangle abroncsa kompromisszumokat követel. Különösen problémás a Maxxis abroncsa, ami menetbiztonság és fékút tekintetében is gyenge. Ahol 100 km/órás tempóról fékezve a Pirelli-gumival szerelt BMW már megáll, a Maxxis-szal szerelve még közel 40 km/órás tempóval halad; a Lingolng és a Vredestein abroncsánál 30 km/óra ez a tempó. Ez a három jelentős anyagi kárral járó balesetet jelenthet vészhelyzet esetén.
Száraz aszfalton kisebb a szórás a teljesítmény tekintetében, de a Maxxis abroncsa itt is megbukik a nagyon hosszú fékúttal. A szintén olcsó abroncsnak számító Triangle meglepetésre a második legjobb fékutat produkálta.
Pusztán a számok alapján a Triangle abroncsával lehet a legolcsóbban autózni, a prognosztizált futásteljesítménye ugyan csak 27 500 km, ami jelentősen elmarad az itt nyerésre álló Michelin tudásától (46 750 km), de csak harmadába kerül, így km/ár tekintetében jobban áll az olcsó gumi. A gördülési ellenállása is elfogadható, azonban az összteljesítménye túl gyenge ahhoz, hogy a tesztelők ajánlani tudják. A Linglong, Maxxis és Triangle abroncsa jelentős kopással, hangos haladással terhelik a környezetet, futásteljesítményük alacsony.
Vételár tekintetében legdrágább Michelin abroncsa gazdaságos választás, mert nagyon magas a futásteljesítménye. Ennek a legjobb a környezeti terhelése, mert kicsi a kopás (gumipor), csendesen és alacsony gördülési ellenállással halad. A Bridgestone is hatékony, de nem olyan magas a futásteljesítménye. A Goodyear a környezeti terhelés tekintetében a második helyen végez.
Mindent figyelembe véve a Goodyear abroncsa kerül az első helyre. A nedves aszfalton mutatott kiváló teljesítményét jó havas tulajdonságokkal és szolid környezeti terheléssel kombinálja. A Michelin kerül a második helyre, amit szorosan követ a Pirelli. Utóbbi plusz pontokat gyűjt azzal, hogy 55%-ban bio- vagy újrahasznosított forrásból származó anyagokból készül. Az olasz versenyző egyetlen gyengesége a kanyar-aquaplaning. Épp csak lemarad a dobogóról a Bridgestone, ami legjobb havas teljesítménnyel és jó hatékonyságával meggyőző. A Continental zárja a „nagyon ajánlható” abroncsok sorát, még úgy is, hogy havas útfelületen és nedves fékút tekintetében elmarad a tesztben legjobbaktól.
A többi abroncs egy-két gyenge ponttal rendelkezik. A pontos eredmények tanulmányozásával döntheti el mindenki, megfelel-e neki az adott gumi. A Vredestein esetén hosszabb nedves fékúttal és száraz aszfalton közepes tapadással kell számolni, az ár/km nyertes Trianle magas környezeti terheléssel és alacsony menetstabilitással rendelkezik. A Yokohama havon gyenge, a Linglong környezeti terhelése magas. A Maxxis kerül az utolsó helyre, a havon mutatott elfogadható teljesítményhez nedves és száraz aszfalton mutatott kirívó problémák tartoznak.
Noha minden tesztelt téligumi oldalfalán ott az alpesi szimbólum, a mért teljesítmény alapján csak a mezőny felét tudják ajánlani a szakemberek. A prémiumtermékek vásárlója biztonságosan és alacsonyabb környezeti terheléssel autózik – a teljes élettartamot tekintve nem is olyan drágán.