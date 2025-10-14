Csak a prémium téligumit vásárlók lehetnek biztosak abban, hogy jól választottak

Jelentős különbségek vannak a prémiumgyártók téligumijai és az olcsó, távol-keletről importált garnitúrák között, ahogy arra a német Auto Zeitung, az Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) és a GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH által közösen elvégzett teszt rávilágít. Tíz garnitúra 245/45 R19 méretű téli abroncsot vizsgáltak meg BMW 5-ös kombira szerelve, és ahogy az ADAC/ÖAMTC korábbi tesztjénél, itt is csak a vizsgált abroncsok felét tudják jó szívvel ajánlani a szakemberek. Amíg a prémiumgyártók abroncsaiért nagyjából 1000 eurót kell fizetni, ennek harmadáért is lehet új gumikat találni – kérdés, megéri-e a spórolás?

Havon és nedves útfelületen vannak a legnagyobb eltérések a téligumik teljesítménye között

Fotó: GTÜ

Havas és nedves útfelületen vannak jelentős eltérések a téligumiknál

Noha egyre ritkábban találkozik az ember hóval borított utakkal, vannak, akiknek fontos, hogy ilyen körülmények között is biztonságosan tudjanak haladni. Meggyőző a Bridgestone, Goodyear és Michelin abroncsa jó tapadása és menetbiztonsága, a Pirelli jó havas teljesítményével a Continental, Maxxis és Vredestein gumija előtt végez, amelyek csak kielégítőek télies útviszonyok között. A Triangle abroncsa határhelyzetben instabil, a Linglong menetbiztonsága a legrosszabb, a Yokohama rossz tapadásával, gyenge oldalvezető erővel és korlátozott stabilitással kerül az utolsó helyre.

Nedves útfelületen is nagyok az eltérések. Itt a Goodyear és a Pirelli abroncsa kerül az élre, ezeket a Continental, Bridgestone és Michelin abroncsa követi. A Vredestein, Yokohama és Triangle abroncsa kompromisszumokat követel. Különösen problémás a Maxxis abroncsa, ami menetbiztonság és fékút tekintetében is gyenge. Ahol 100 km/órás tempóról fékezve a Pirelli-gumival szerelt BMW már megáll, a Maxxis-szal szerelve még közel 40 km/órás tempóval halad; a Lingolng és a Vredestein abroncsánál 30 km/óra ez a tempó. Ez a három jelentős anyagi kárral járó balesetet jelenthet vészhelyzet esetén.

Száraz aszfalton kisebb a szórás a teljesítmény tekintetében, de a Maxxis abroncsa itt is megbukik a nagyon hosszú fékúttal. A szintén olcsó abroncsnak számító Triangle meglepetésre a második legjobb fékutat produkálta.