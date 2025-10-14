55 millió példány után meggondolta magát a Toyota, a következő Corolla izgalmas lesz

A Japan Mobility Show kiállításon több újdonsággal is szolgál a Toyota, ezek közül a legnagyobb érdeklődésre a Lexus új sportkocsija számíthat, de azért a Corolla következő generációját is sokan megcsodálják majd. Egy részük, reménybeli vásárlóként veszi majd szemügyre az újdonságot, másik részük meg elborzadva nézi az eddigiekhez képest radikálisan új megjelenést. Van azért még néhány megválaszolatlan kérdés az autóval kapcsolatban.

Csak a bal első sárvédőn látszik apró fedél, ami arra utal, hogy ez a Toyota-tanulmány akkumulátoros-elektromos hajtású

Fotó: Toyota

Október legvégén lesznek új információk a 13. Toyota Corolla előzeteséről

A Corolla nem egy autó, a világ minden főbb piacán megkapják az ottani ízléshez illesztett modellt a vásárlók, legyen szó az európai piac ötajtós karosszériájáról, a kombiról, vagy épp a japán belpiacos, kisebb méretű autóról. Tehát kérdés, melyik 13. generációs Toyota Corolla előzetesét látjuk a képeken? Egyedül a bal első sárvédőn látunk kis ajtót, tehát akkumulátoros-elektromos hajtású szedánról van szó – úgy tűnik, a Prius marad a plug-in hibrid hajtás otthona –, ami várhatóan csak egy tagja lesz majd a modellcsaládnak, nem egyedüli képviselője.

Egyedi a 13. generációs Corollát megelőlegező tanulmány első világítása

Fotó: Toyota

Biztos változik a karosszéria is még a sorozatgyártásig, a lendületes vonalvezetésű lépcsős hátú/kupés megjelenés illik a Toyota krédójához, miszerint nem gyártanak unalmas autókat, az egészen a B oszlopig hátrahúzott szélvédő azonban nem valószínű, hogy megmarad a sorozatgyártásig. Nem véletlen, hogy az Opel Astra GTC-nél (H és J generáció) feláras volt a „panoráma szélvédő”, ami ugyan egyedülálló vezetési élményt biztosít, de a cseréje kőfelverődés után kész anyagi csőd.

Apró négyzetekből áll össze a teljes szélességű hátsó lámpa

Fotó: Toyota

De vissza a Toyota Corolla előzeteshez, október 29-én lesz a Japan Mobility Show sajtónapja, akkor várhatóan több információt közölnek majd a tanulmányról. Bár könnyen lehet, hogy megelégednek ennyivel, és csak a generációváltáshoz közeledve – 2026 végéről szólnak a pletykák – leszünk majd okosabbak a világ legnagyobb darabszámban értékesített autójának jövőjével kapcsolatban.

